أحمد فهمي ينشر فيديو ساخر مع أكرم حسني من كواليس "رجالة البيت"

نشر الفنان أحمد فهمي فيديو له مع الفنان أكرم حسني، من مسلسل رجالة البيوت وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"

وكان الفيديو عبارة عن برومو لمجموعة من أغاني "ألبوم ليالي المراجعة" يقدمها فرقة "مزاج التلميذ" والفرقة تتكون من أحمد فهمي وأكرم حسني" في مسلسل "رجالة البيت".

يذكر أن مسلسل "رجالة البيت"بطولة أحمد فهمى، وأكرم حسنى، وويزو، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، والطفل اسماعيل أحمد الجندى وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أيتن عامر وميرهان حسين، وتأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى وإنتاج شركة سينرجى.

ويعرض مسلسل "رجالة البيت" للنجمين أحمد فهمى وأكرم حسنى على 3 قنوات خلال شهر رمضان، وأعلنت القنوات مواعيد عرض العمل على شاشتها، حيث يعرض على CBC الساعة 6.30 مساء ويعاد الساعة 12.15 صباحاً و3.30 عصراً، وعلى قناة DMC يعرض الساعة الساعة 12 صباحاً ويعاد الساعة 6.15 صباحاً، ويعرض على قناة ON الساعة 7.45 مساء.