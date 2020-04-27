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القوات المسلحة تواصل توزيع الماسكات على المواطنين بـ 4 محافظات

الإثنين 27/أبريل/2020 - 02:29 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
كريم وزيري
أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة، أوامرها إلى هيئة الإمداد والتموين، بتوسيع نطاق توزيع الماسكات الطبية الواقية على المواطنين مجانًا بعدد من المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتكثيف جهود القوات المسلحة للحد من إنتشار فيروس "كورونا". 

ووزعت عناصر القوات المسلحة، الماسكات الطبية فى محطة سكك حديد الجيزة على المواطنين القادمين والمتجهين من وإلى الصعيد، وحثتهم على البعد عن التزاحم وإتخاذ كافة إجراءات الوقاية والحماية الفردية.

كما انتشرت عناصر القوات المسلحة بمحافظة السويس، ووزعت الماسكات الطبية على المواطنين المترددين على مواقف النقل الجماعى ومكاتب البريد، وفى الإسماعيلية تم توزيع الماسكات الطبية بمحطة قطارات الإسماعيلية وموقف النقل الجماعى وأنفاق قناة السويس ومعدية نمرة(6) للقادم والمتجه من وإلى سيناء، وفى محافظة بنى سويف تم التوزيع على المواطنين المترددين على محطة قطارات بنى سويف وموقف النقل الجماعى بالمحافظة.

وحرصت القوات المسلحة، على توزيع الماسكات الطبية على أعداد كبيرة من المواطنين بالأماكن التى يتردد عليها أعداد كبيرة، وعبر العديد من المواطنين عن سعادتهم وإمتنانهم لما تقوم به القوات المسلحة من جهود لمجابهة إنتشار فيروس " كورونا ".

يأتى ذلك فى إطار جهود القوات المسلحة لتوفير الماسكات الطبية لكافة المواطنين بمختلف المحافظات بما يكفل المحافظة على صحة المواطن المصرى ضد خطر إنتشار فيروس كورونا.

1176 إصابة بفيروس كورونا

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الأحد، عن خروج 62 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1176 حالة.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1502 حالة، من ضمنهم الـ 1176 متعافيًا.

وأشار إلى تسجيل 215 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، فضلًا عن وفاة 10 حالات.

317 حالة وفاة

وقال متحدث الصحة: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأضاف أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 4534 حالة من ضمنهم 1176 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و317 حالة وفاة.

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