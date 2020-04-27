إنفوجرافيك.. عادات غذائية يجب تجنبها في رمضان

وجهت وزارة الصحة والسكان، عددًا من النصائح للمواطنين، تتضمن عادات غذائية يجب الابتعاد عنها خلال شهر رمضان.





وجاءت النصائح التي قدمتها الدكتورة هبة حسين، أخصائي الصحة العامة والتغذية، كالآتي:





يجب تجنب الإفطار على مشروبات عالية السكر مثل "قمر الدين، التمر الهندي، الكركديه".





يجب الإفطار على الماء أو التمر أو العصائر الطبيعية بدون سكر.



