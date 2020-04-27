Advertisements
إنفوجرافيك.. عادات غذائية يجب تجنبها في رمضان
الإثنين 27/أبريل/2020 - 02:31 م
منى صموئيل
وجهت وزارة الصحة والسكان، عددًا من النصائح للمواطنين، تتضمن عادات غذائية يجب الابتعاد عنها خلال شهر رمضان.
وجاءت النصائح التي قدمتها الدكتورة هبة حسين، أخصائي الصحة العامة والتغذية، كالآتي:
يجب تجنب الإفطار على مشروبات عالية السكر مثل "قمر الدين، التمر الهندي، الكركديه".
يجب الإفطار على الماء أو التمر أو العصائر الطبيعية بدون سكر.
1176 إصابة بفيروس كورونا
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الأحد، عن خروج 62 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1176 حالة.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1502 حالة، من ضمنهم الـ 1176 متعافيًا.
وأشار إلى تسجيل 215 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، فضلًا عن وفاة 10 حالات.
317 حالة وفاة
وقال متحدث الصحة: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وأضاف أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 4534 حالة من ضمنهم 1176 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و317 حالة وفاة.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا