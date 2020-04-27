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خبير طقس يتوقع هطول أمطار على مناطق المملكة ابتداءً من الغد

الإثنين 27/أبريل/2020 - 02:33 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
توقع خبير الطقس عبد الله الحربي، هطول أمطار على مناطق المملكة ابتداءً من يوم غد الثلاثاء إلى مطلع الأسبوع المقبل.

وأعلن في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” أنه من المتوقع موجات علوية وعدم استقرار جوي غد الثلاثاء وتستمر الاضطرابات الجوية طيلة الأيام القادمة لتتحول هذه الموجات إلى أخدود علوي من يوم الخميس المقبل.

وتابع: تبدأ الأمطار من الثلاثاء وتزداد بشكل يومي إلى مطلع الأسبوع المقبل.

*الهيئة العامة للأرصاد
تعد الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة مؤسسة حكومية سعودية، ترجع نشأتها عندما قامت السعودية بإنشاء المديرية العامة للأرصاد الجوية عام 1370 هـ الموافق 1950، ليعاد بعد ذلك هيكلة المديرية عام 1981 الموافق 1401 هـ لتصبح مصلحة الأرصاد وحماية البيئة.

وأنيط بالهيئة دور الجهة المسئولة عن البيئة في السعودية على المستوى الوطني إلى جانب دورها في مجال الأرصاد الجوية، وفي عام 1422 هـ الموافق 2001 تم تحويل المسمى من مصلحة الأرصاد وحماية البيئة، إلى الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ثم تم تحويل المسمى إلى الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة وتم تعيين الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود رئيس عام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حتى 17 أغسطس 2013.

وأعفي من منصبه وعين الدكتور عبد العزيز بن عمر الجاسر بدلا عنه، ثم أعفى من منصبه وعين الدكتور خليل بن مصلح الثقفي ثم أعفى من منصبة في 30 أغسطس 2019، وقرر مجلس الوزراء السعودي في مارس 2019 إلغاء الهيئة وإنشاء المركز الوطني للأرصاد، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.

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