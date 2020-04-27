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تردد قناة ام بي سي مصر MBC الفضائية لمتابعة افضل مسلسلات رمضان 2020 على شاشتها | (لعبة النسيان - رامز مجنون رسمي - اللعبة) ramadan 2020

الإثنين 27/أبريل/2020 - 02:31 م
تردد قناة ام بي سي مصر MBC
تردد قناة ام بي سي مصر MBC

تردد قناة ام بي سي مصر MBC الفضائية لمتابعة افضل مسلسلات رمضان 2020 على شاشتها | (لعبة النسيان - رامز مجنون رسمي - اللعبة) ramadan 2020

نستعرض لكم متابعينا تردد قناة ام بي سي مصر MBC الفضائية لمتابعة افضل مسلسلات رمضان 2020 على شاشتها، حيث يقوم قناة MBC بعرض العديد من المسلسلات الرمضانية المميزة مثل (لعبة النسيان - رامز مجنون رسمي - اللعبة - إلخ).

تحرص قناة ام بي سي مصر MBC الفضائية على أن تقوم بعرض البرامج الهادفة التي تنفع المجتمع، كما أنها تعرض أبرز مسلسلات شهر رمضان التي يحبها الكثير من المتابعين، حيث تعرض أفضل البرامج والأعمال الدرامية على مدار اليوم.

تردد قناة ام بي سي مصر MBC الفضائية
وتعتبر قناة ام بي سي مصر MBC الفضائية من القنوات الهامة في مصر، حيث تقوم يعرض العديد من البرامج الدينية والاجتماعية والثقافية والتاريخية والرياضية، ويمكن ضبط إشارة القناة على أجهزة الاستقبال من خلال ذلك التردد.

القمر الصناعي: النايل سات.
التردد: 11470.
الاستقطاب: عمودي (V).
معامل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

البرامج والمسلسلات التي تعرض على ام بي سي مصر MBC 
على شاشة قناة ام بي سي مصر يعرض كلًا من:

- برنامج "رامز مجنون رسمي"
الساعة 6:30 مساءً، إعادة أولى الساعة 2 صباحًا.

- برنامج "إغلب السقا"
عرض أول الساعة 7 مساءً، إعادة أولى الساعة 1:00 صباحًا، إعادة ثانية الساعة 12:30 ظهرًا.

- مسلسل "اللعبة"
عرض أول الساعة 7:30 مساءً، إعادة الساعة 1:30 ظهرًا.

- مسلسل "سكر زيادة"
عرض أول الساعة 8:30 مساءً، إعادة الساعة 3:30 عصرًا.

- برنامج "خلي بالك من فيفي"
عرض أول الساعة 9:00 مساءً، إعادة الساعة 2:30 عصرًا.

- مسلسل "2 في الصندوق"
عرض أول الساعة 9:30، إعادة الساعة 3 عصرًا.

- مسلسل "لعبة النسيان"
عرض أول الساعة 10:00 مساءً، إعادة الساعة 4:30 مساءً.

- برنامج "الحكاية أو يحدث في مصر"
عرض الساعة 11:00 مساءً.

- برنامج "ماحدش فاهم حاجة"
عرض أول الساعة 12:00 منتصف الليل، إعادة الساعة 5:30 مساءً.

- مسلسل "ونسني"
عرض أول الساعة 12:30 مساءً، إعادة الساعة 6 مساءً.

تردد قناة ام بي سي مصر MBC الفضائية لمتابعة افضل مسلسلات رمضان 2020 على شاشتها | (لعبة النسيان - رامز مجنون رسمي - اللعبة) ramadan 2020

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