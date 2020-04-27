"عليشتين" خليفة أينشتين سائق بشوارع القاهرة في "كريزي تاكسي"

عالم جليل محارب من كل علماء العالم، يستطيع تحريك السيارة بمجرد النظر لها، على علم كبير بعلم الروحانيات وله علاقات سماوية وربانية لا يفهمها غير الأولية، لا تؤمن به غير زوجته "نرجس"، وللتخلص من العالم يحاول دائماً التخلص من حياته بكافة الطرق سواء حبوب الانتحار أو حقن الهواء أو حتى الدخول في عربيات النقل، إنه "عليشتين" شخصية الحلقة الثالثة من الجزء الثاني من برنامج "كريزي تاكسي" التي عرضت على قناة الحياة، وتألق في تأديتها الفنان إبراهيم السمان مما أقنع الركاب بأنهم في حالة خطر.

الجزء الثاني من برنامج "كريزي تاكسي" من إخراج منار زين ومن إنتاج شركة يالوتيب وهو أول إنتاجاتها التلفزيونية، ويأتي الجزء الثاني من البرنامج هذا العام بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول من البرنامج العام الماضي.