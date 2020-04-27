عمرو سعد ضيف رابع حلقات "إغلب السقا" على "MBC مصر".. الليلة

في رابع حلقات برنامج المُسابقات الترفيهي الضخم، يظهر الفنان عمرو سعد كضيف ومنافس أمام النجم أحمد السقا، في برنامج "إغلب السقا" الذي تعرضه "MBC مصر" الليلة في تمام السابعة مساءً، ويُعاد الساعةً الواحدة بعد منتصف الليل.

برنامج "إغلب السقا" يشهد في كل حلقة مُنافسات ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، وعلى مدار ساعة كاملة يتباري الضيف مع السقا في الكثير من المجالات الغير مُعتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالع المالية التي ربحها إلى إحدي الجهات الخيرية، بالإضافة لوجود مُسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، البرنامج تُقدمه النجمة رزان مغربي.

يُعرض برنامج "إغلب السقا" على " MBCمصر" يومياً خلال شهر رمضان في تمام الساعة 7:00 مساءً، ويُعاد الساعة 12:00 منتصف الليل.