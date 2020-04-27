دينا فؤاد: سعيدة بتصدر مسلسل "الاختيار" تريند تويتر

أعربت الفنانة دينا فؤاد عن سعادتها بتصدر مسلسل الاختيار تريند تويتر، وأضافت في تغريدة لها: "الحمدلله مسلسل الاختيار تريند رقم واحد على تويتر، شكراً جداً على تعليقاتكم الجميلة واستنوا لسه فيه مفاجآت واحداث إن شاءالله تعجبكم".

وعلي جانب اخر قالت النجمة دينا فؤاد ان مسلسل " الاختيار " هو عمل درامي وملحمة وطنية تجسد بطولات الجيش المصرى والتضحيات العظيمة التى يقدمها ، متمثلة فى بطل العمل الشهيد " أحمد المنسى " قائد الكتيبة 103 صاعقة الذى استشهد في كمين بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، وان العمل يُظهر العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياة البطل الراحل والذى قدم روحه فداء للوطن .

وأضافت، اننى اجسد شخصية «نسرين عشماوى» زوجة الإرهابى هشام عشماوى، الذى يقوم بدوره أحمد العوضى، وهو من اصعب الادوار التى قدمتها فى حياتى وفخورة بمشاركتى فى هذه الملحمة الوطنية " الاختيار " واتمنى ان ينال اعجاب الجمهور.

وعن تقديم شخصية لسيدة منقبة فى العمل اوضحت دينا ان «نسرين العشماوى» زوجة الارهابى مُنتقبة والمشاهد التى تقوم بها فى المسلسل مشاهد موثقة 100%، ، لأننى أردت أن اكون طبيعية واجسد الدور بكل احترافية والالتزام بالسيناريو ، وأن فريق المسلسل كان شديد الحرص على نقل العمل بمصداقية شديدة ، مشيدةً بالشركة المنتجة "سينرجى synergy "والتى لم تبخل بشىء على المسلسل، وقدمت كافة الإمكانيات لخروج المسلسل بشكل مشرف.

وتابعت بان فريق العمل يواصل التصوير في رمضان بالتزامن مع العرض تحت قيادة المخرج بيتر ميمي فى ظل ظروف استثنائية تمر بها مصر والعالم بسبب فيروس كورونا ، متمنية بأن ينعم الله على مصر وأهلها بالسلامة ، واهمية التعاون بيننا ، واتباع التعليمات الصحية للوقاية من فيروس كورونا ، ومشاهدة مسلسل " الاختيار " من المنازل.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، إسلام جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم صلاح عبدالله ومحمد ‏إمام وآسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار، تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.

ويذكر أن اخر اعمال دينا فؤاد الدرامية مسلسل الأخ الكبير، مع النجم محمد رجب، وتم إذاعتها عبر عدد من الفضائيات وحقق نجاح كبير عند عرضه.