اليابان تعتمد علاجًا جديدًا لفيروس كورونا

أفادت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو"، اليوم الاثنين، بأن رئيس الوزراء شينزو آبي، أعلن أنه بصدد إقرار اعتماد عقار لعلاج فيروس "كورونا" المستجد.

وبحسب الوكالة اليابانية، كشف رئيس الوزراء شينزو آبي، خلال جلسة برلمانية، أنه "سيقر قريبا استخدام عقار ريمديسيفير (remdesvivir) كعلاج لفيروس كورونا المستجد خلال وقت قصير".

وذكرت الوكالة اليابانية، أن العقار من إنتاج شركة جلياد الأمريكية واعتمد علاجا لفيروس إيبولا، مشيرة إلى أن إقرار العقار سيكون القرار الأول من نوعه في اليابان منذ تفشي الوباء.

وقالت وكالة "كيودو"، نقلًا عن مسؤول حكومي لم تسمه، في تصريح منفصل، إن "إقرار العقار سيجري مطلع الشهر المقبل"، نقلًا عن وكالة سبوتنيك.

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وقد تم تسجيل حتى الآن أكثر من مليون إصابة بفيروس كورونا في مختلف بلدان العالم ووفاة نحو 60 ألف شخص.

وتسعى العديد من الدول لإيجاد علاج للفيروس الذي تسبب بوفاة أكثر من 74 ألف شخص حول العالم، وألحق بالاقتصاد العالمي خسائر كبيرة.