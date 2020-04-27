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السودان يسجل حالة وفاة و38 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين 27/أبريل/2020 - 03:32 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت السلطات الصحية في السودان، اليوم الاثنين، عن تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و38 إصابة، نقلًا عن قناة سكاي نيوز عربية.

 

وسجلت وزارة الصحة السودانية، في وقت سابق، 39 إصابة ووفاة واحدة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد – 19".

 

وأشارت وزارة الصحة السودانية، إلى أن الحالات الجديدة توزعت على مدن وولايات البلاد، إذ سجلت 36 حالة إصابة في ولاية الخرطوم، وحالة واحدة في كل من ولايات الجزيرة، والبحر الأحمر، ووسط دارفور.

 

وأكدت وزارة الصحة على أن ولاية القضارف سجلت حالتي إصابة بالفيروس أعلن عنهما سابقا، موضحة أن العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الوباء ارتفع إلى 213 حالة، منها 19 تماثلت للشفاء، كما تم تسجيل 17 حالة وفاة.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 2,865 مليون إصابة، بينهم أكثر من 200 ألف حالة وفاة، وأكثر من 816 ألف حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

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