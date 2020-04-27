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"البرنس طلع حرامي".. رواد السوشيال يتهمون محمد رمضان بسرقة تامر حسني

الإثنين 27/أبريل/2020 - 03:29 م
بوابة الفجر
نور طلعت

بمجرد انتشار البوستر الدعائي لمسلسل "البرنس" للممثل محمد رمضان، بدأت الانتقادات من قبل رواد السوشيال ميديا، لسرقته فكرة البوستر الرسمي لمسلسل "آدم" للفنان تامر حسني، والذي عرض عام 2011.

 

واستخدم رمضان، نفس فكرة بوستر مسلسل "آدم" في إحدى بوستراته الدعائية لمسلسله "البرنس"، ألا وهي ظهور صورة بطل المسلسل بالبوستر في الجهة اليمين، واسم المسلسل بالجهة اليسار، مُحتفظًا بنفس حجم صورة واسم تامر حسني ببوستر مسلسل "آدم" بالإضافة إلى نفس الخلفية.

 

مما جعل رواد السوشيال ميديا أن ينشروا صورة للبوسترين معًا معلقين عليها "لما البرنس يطلع حرامي"، معبرين عن اندهاشهم لسرقته فكرة بوستر مسلسل آخر.

 

جدير بالذكر أن مسلسل آدم، عُرض في رمضان عام 2011 وهو تأليف أحمد أبو زيد، وإخراج محمد سامى، ومن بطولة النجم تامر ومى عز الدين وماجد المصرى وأحمد زاهر ودرة ودينا فؤاد وعفاف شعيب وحجاج عبد العظيم وأحمد صيام وعبد الرحمن أبو زهرة ومحمود الجندى ونهال عنبر.

 

ومسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة محمد رمضان، إدوارد، أحمد زاهر، أحمد فهيم، بدرية طلبة، ريم سامي، أحمد داش، سلوى عثمان، عبد العزيز مخيون، إنعام الجريتلي.


"البرنس طلع حرامي".. رواد السوشيال يتهمون محمد رمضان بسرقة تامر حسني
"البرنس طلع حرامي".. رواد السوشيال يتهمون محمد رمضان بسرقة تامر حسني

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