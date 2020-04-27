الرسائل الكاملة لبابا الفاتيكان في زمن الكورونا

أرسل بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، عدة رسائل من خلال صلواته وعظاته منذ بداية اجتياح وباء كورونا لدول العالم.

ومن أشد وأقوى الرسائل إدانته للمافيا وجميع الذين يستغلون جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" لكسب المال، مؤكدًا أن هناك من يستفيد من احتياجات الآخرين، ويبيعونها.





وقال في عظته: كل واحد منا لديه القدرة على الخيانة، وبيع الآخرين، واختيار مصالحه الخاصة، ليحوّل الرب قلوبهم"، حسبما ذكرت وكالة "الأسوشيتد برس".





وجدد مسؤولون إيطاليون، تحذيرهم في وقت سابق، من أن جماعات جريمة منظمة تحاول استغلال الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن إغلاق إيطاليا بسبب فيروس كورونا.





رسالة البابا لبائعي الصحف في الشوارع





كما وجّه قداسة البابا فرنسيس الثاني، بابا الفاتيكان، ظهر اليوم الاثنين، رسالة إلى صحفيي "مجلات الشوارع" و"صحافة المشرّدين"، قال فيها: إن حياة ملايين الأشخاص في عالمنا هي عرضة للعديد من التحديات الصعبة ويرهقها الوباء، وقد تغيّرت وتتعرّض لمحنة قاسية، لافتًا إلى أن هناك خطر بأن يدفع الأشخاص الأشد ضعفًا وغير المرأيين والمشرّدون الثمن الأكبر.





وتابع: أرغب في أن أحيي عالم صحف الشوارع ولاسيما الذين يبيعون هذه الصحف والذين هم بمعظمهم مشرّدون أو أشخاص مهمّشون وعاطلون عن العمل: آلاف الأشخاص في مختلف أنحاء العالم يعيشون ويعملون بفضل بيع هذه الصحف والمجلات الرائعة.





نصائح البابا لقادة السياسة في العالم





كما وجه البابا فرنسيس بابا الفاتيكان عدة نصائح صباح الاثنين الماضي، بالقداس الإلهي في كابلة بيت القديسة مرتا بالفاتيكان، حيث رفع خلاله الصلاة على نيّة جميع الملتزمين في السياسة، قائلا: نصلّي اليوم من أجل الرجال والنساء الذين يملكون دعوة في المجال السياسى: إن السياسة هي أسمى أشكال المحبّة ومن أجل الأحزاب السياسية في جميع البلدان لكي تبحث معًا خلال فترة الوباء هذا عن خير البلاد وليس عن مصالحها الشخصية.



