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مسلسل عمر ودياب الحلقه 3 | (لو ماشفتهاش اعرف الملخص) now تفاصيل الحلقة الثالثة من مسلسل عمر ودياب على قناة MBC مصر (دراما رمضان 2020)

الإثنين 27/أبريل/2020 - 03:35 م
مسلسل عمر ودياب
مسلسل عمر ودياب

مسلسل عمر ودياب الحلقه 3 | (لو ماشفتهاش اعرف الملخص) now تفاصيل الحلقة الثالثة من مسلسل عمر ودياب على قناة MBC مصر (دراما رمضان 2020)

نقدم لكم محبي ومتابعي بوابة "الفجر" الإلكترونية، احداث وتفاصيل مسلسل عمر ودياب الحلقه 3 للنجمان مصطفى خاطر وعلي ربيع، حيث يتم عرض المسلسل على قناة ام بي سي مصر.

احداث وتفاصيل مسلسل عمر ودياب الحلقه 3 
يبدأ الثنائي (عمر ودياب) في أول يوم عمل جديد ويذهبا معًا لتوصيل عهدة تبلغ 5 مليون جنيه لصحاب شركة يجسد دوره الفنان "عبدالله مشرف"، وحالف الحظ السئ عمر ودياب دائماً إذ يتوفي عبدالله مشرف وهو يستلم المبلغ المالي قبل التوقيع على وصل استلام المبلغ وضعه داخل الخزنة وبسبب وفاته لم يستطيعا استرداد المبلغ وإعادته للشركة مرة أخرى.

ويتورط عمر ودياب في السرقة بعد محاولاتهما في فتح الخزنة لاسترداد الأموال لكنهما يفشلا في ذلك، ثم يذهب الثنائي للشركة ويقررا الاعتراف لما حدث للمدير، والذي جاء رد فعله غريب إذ استقبل الأمر بهدوء وأوضح أن لا يوجد مشكلة في عدم توقيع العميل.

وتنتهي الحلقة بتكليف جديد من عمر ودياب للعميل وهو توصيل حقيبة تحتوى علي سبائك ذهبية وتتضمن ثلاثين ملايين جنيه.

أبطال مسلسل عمر ودياب رمضان 2020
مسلسل "عمرو دياب" بطولة علي ربيع، ومصطفى خاطر، وكارولين عزمي، بجانب عدد كبير من النجوم الشباب، والمسلسل من إخراج معتز التوني.

تردد قناة ام بي سي مصر MBC الفضائية

القمر الصناعي: النايل سات.
التردد: 11470.
الاستقطاب: عمودي (V).
معامل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

مسلسل عمر ودياب الحلقه 3 | (لو ماشفتهاش اعرف الملخص) now تفاصيل الحلقة الثالثة من مسلسل عمر ودياب على قناة MBC مصر (دراما رمضان 2020)

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