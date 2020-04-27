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مؤشر سوق دبي المالي يصعد بنسبة 1.5% بختام جلسة الإثنين

الإثنين 27/أبريل/2020 - 03:36 م
سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير


أنهي سوق دبى المالى، تعاملات جلسة اليوم الاثنين،  علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 1.50% رابحاً 29.41 نقطة ليغلق عند مستوى 1986.09 نقطة، مدفوعة بصعود 7 قطاعات على رأسها التأمين ، وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 395.9 مليون سهم محققة ما قيمته 362.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 6904 صفقة لعدد 35 سهما، وارتفع 19 سهماً، فيما انخفض 11 سهماً، واستقرت 5 أسهم.
 
وارتفعت 6 قطاعات بسوق دبى المالي ، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 4.77%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 2.04%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 1.54%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.30%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.25%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.05%، فيما تراجع قطاع السلع وحيداً بنسبة 0.58%.
 
وتصدرت قائمة الأسهم المرتفعة  بسوق دبي المالي سهم بنك المشرق بنسبة 14.20%، ثم سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 12.20%، وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة دبى للمرطبات بنسبة 4.97%، ثم سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 4.93%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 27.7 مليون ورقة بقيمة 72.8 مليون درهم، والذى ارتفع بنسبة 1.92%.
 

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