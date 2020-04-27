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"العقارات" تتصدر القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية اليوم

الإثنين 27/أبريل/2020 - 03:40 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير


تصدر اليوم قطاع العقارات أكبر القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية اليوم بنسبة  ارتفاع 28% وبقيمة 295.8 مليون جنيه ، تلاه قطاع البنوك بحوالي 220 مليون جنيه ، ثم قطاع الخدمات المالية الغير مصرفية بـ 122.1 مليون جنيه ، وفي المركز الرابع  جاء قطاع موارد أساسية بحوالي72.3 مليون جنيه، وفي الترتيب الخامس قطاع خدمات منتجات صناعية وسيارات بـ 70.7 مليون جنيه.


وأنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم علي تباين بأداء المؤشرات وفقد رأس المال السوقى للبورصة بنحو 300 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 564.5 مليار جنيه.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجى إكس 30" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 10376 نقطة، في حين ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 1187.5 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة0.17% ليغلق عند مستوى 1118.3 نقطة.


 
وبلغ حجم التداول باليورصة المصرية  نحو 404.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.04 مليار جنيه، عبر تنفيذ 36.5 ألف عملية لعدد 181 شركة، وصعدت أسهم 65 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 88 شركة، ولم تتغير مستويات 28 شركة.

وقال أحمد مرتضي خبير أسواق المال أن أفضل القطاعات  بالبورصة المصرية  التي سوف يكون أدائها إيجابي خلال الفترة القادمة والتي  لم تتأثر بأزمات كورونا الراهنة  هم قطاع الاتصالات والتكنولوجيا وقطاع الخدمات المالية والذي وجد تحسناً كبيراً في الأداء  خلال الأيام السابقة ، وأيضاً قطاع التشييد ومواد البناء تزامناً مع الخطط البناء والإصلاح التي تقوم بها الدولة

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