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تعرف على ضحية "رامز مجنون رسمي" على MBC مصر.. الليلة

الإثنين 27/أبريل/2020 - 03:44 م
رامز مجنون رسمي
رامز مجنون رسمي
أحمد رمضان متولي

في رابع حلقات برنامج المقالب الترفيهي الضخم، "رامز مجنون رسمي" تظهر الفنانة أمينة خليل كضيفة مع النجم رامز جلال، في حلقة "الليلة: من البرنامج الذي تعرضه "MBC مصر" في تمام السادسة والنصف مساءً، ويُعاد الساعةً الواحدة بعد منتصف الليل.

 

ويشهد برنامج  "رامز مجنون رسمي" في الموسم الجديد الكثير من المُفاجآت والمواقف والمُفارقات غير المتوقعة، ومُشاركة الكثير من نجوم الفن والإعلام والرياضة الذين يُطلون مع رامز في حلقات يغلب عليها الجانب الترفيهي.

 

يُعرض برنامج "رامز مجنون رسمي" على " MBCمصر" يومياً خلال شهر رمضان في تمام الساعة 6:30 مساءً، ويُعاد الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.

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