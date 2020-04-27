Advertisements

و72.5 مليار دولار عائدات مبيعات صناعة البتروكيماويات الخليجية خلال العام الماضي

الإثنين 27/أبريل/2020 - 03:42 م
بوابة الفجر
بلغت عائدات مبيعات صناعة البتروكيماويات الخليجية خلال العام الماضي نحو 72.5 مليار دولار، شكلت 2 في المائة من إجمالي قيمة مبيعات الصناعة العالمية.


وقال لـ"الاقتصادية" الدكتور عبدالوهاب السعدون، الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات "جيبكا"، إن حجم إنتاج دول مجلس التعاون الخليجي من البتروكيماويات في 2019 بلغ نحو 175 مليون طن تشكل 8.5 في المائة من إجمالي الإنتاج العالمي.


وأوضح السعدون؛ أن تواضع حصة الصناعة الخليجية من قيمة مبيعات صناعة الكيماويات العالمية، يعود إلى أن النسبة العظمى من إنتاج الصناعة الخليجية هي من الكيماويات السلعية الأقل سعرا من الكيماويات المتخصصة.
وأضاف، "ترتفع حصة الصناعة الخليجية عالميا في بعض المنتجات البتروكيماوية، وتحديدا منتجات سلسلة الإثيلين، فمثلا شكلت حصتها عام 2019 من البولي إثيلين عالي الكثافة 2 في المائة من إجمالي الإنتاج العالمي و24 في المائة من إجمالي الإنتاج العالمي لجلايكول الإثيلين".


وأكد وجود طلب كبير على مواد البتروكيماويات خلال فترة جائحة كورونا الراهنة من قبل شركات المعدات والأجهزة الطبية والصناعات الأساسية، في المقابل تراجع الطلب في قطاعات رئيسة مثل صناعة السيارات وقطاع النقل والإنشاءات.


يشار إلى أن قطاع الكيماويات الخليجي، حقق إيرادات بلغت 84.1 مليار دولار في عام 2018، حيث بلغت إنتاجية القطاع نحو 174.8 مليون طن، لترتفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة إلى 2.8 في المائة.


يأتي ذلك في وقت دعا فيه الدكتور عبدالوهاب السعدون؛ الحكومات والمشرعين، إلى العمل على ضمان استمرارية إمداد الخامات والمواد الأولية، التي تدخل في تصنيع المعدات الطبية.


وحث السعدون؛ على تخفيض التعريفات والإزالة الفورية للحواجز التجارية والعقبات البيروقراطية، التي تعطل جهود مكافحة فيروس كورونا، موضحاً أن هذه المعوقات تعرقل إمدادات المنتجات الكيماوية الأساسية التي تدخل في تصنيع المعدات الطبية المتخصصة، ومعدات الحماية الشخصية للعاملين الطبيين، وكذلك في تصنيع منتجات التغليف للمواد الغذائية الأساسية.


ووصف السعدون قطاع البتروكيماويات، بأنه من القطاعات الرئيسة بالنسبة إلى صناعات التغليف وتعبئة المياه، التي تعد من الحاجات الأساسية، وشهدت نموا في الطلب خلال أزمة كورونا الحالية، جراء فترة الحجر المنزلي في مختلف دول العالم، موضحا أن صناعة البتروكيماويات على صلة بقطاعات حيوية أخرى مثل قطاع النقل، وصناعة السيارات والإنشاءات التي شهدت في المقابل تراجعا كبيرا في الطلب عليها خلال هذه المرحلة الاستثنائية.


وقال السعدون، إن هناك قطاعات حصل تراجع في الطلب عليها، لكن الصورة ليست قاتمة إلى حد كبير، فهناك نمو في الطلب على قطاعات، وتراجعه في قطاعات أخرى، كما أن صناعة البتروكيماويات تأثرت بموجب الارتباط العضوي بأسعار البترول، فقد انخفضت أسعار النافثا للطن الواحد من 562 دولارا في كانون الثاني (يناير) الماضي إلى 195 دولارا في نيسان (أبريل)، بنسبة تراجع 65 في المائة، وهذا ضغط بشكل كبير على هوامش الربح للمنتجين الخليجيين وكل المنتجين الذين يستخدمون الغاز.


أخبار تهمك

يوم فارق.. اللجنة العلمية لمكافحة كورونا تكشف مفاجأة عن الثلاثاء المقبل

منذ يوم

عاجل.. مصر تدعم جهود السعودية والإمارات لإحلال السلام باليمن

منذ ساعتين و 45 دقيقة

قرار عاجل من قطونيل بخصوص إعلان "ابن الجيران"

منذ يوم

إنذار عاجل لأشرف زكي بشطب محمد رمضان من نقابة الممثلين بعد "واقعة الباسبور"

منذ يوم

"قريبا".. الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين

منذ حوالي 18 ساعة

مجلس الوزراء يكشف موعد تغيير إجراءات الحظر

منذ حوالي 8 ساعات

اليابان تعتمد علاجًا جديدًا لفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

تعرف على ضحية "رامز مجنون رسمي" على MBC مصر.. الليلة

منذ 38 دقيقة

عاجل.. بلاغ للنائب العام ضد مؤلف مسلسل 2 في الصندوق

منذ حوالي 14 ساعة

أول رد من طبيب طنطا المقال بسبب الرقص مع متعافين من كورونا

منذ يوم

تكليف عاجل من رئيس الوزراء لمحافظ القاهرة

منذ حوالي 4 ساعات

لأول مرة.. تعرف على ما قاله الشهيد المنسي عن عشماوي (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تجديد حبس سما المصري 15 يوما

منذ حوالي 20 ساعة

بيان ناري من المفتي السابق ردًا على زاهي حواس

منذ ساعة و 16 دقيقة

طبيب يكشف مفاجأة عن نوع فيروس كورونا الموجود في مصر

منذ حوالي 12 ساعة

أول تعليق من"النقد الدولي" على طلب مصر لمساعدات لمواجهة كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:42 م

اليابان تعتمد علاجًا جديدًا لفيروس كورونا

مجلس الوزراء يكشف موعد تغيير إجراءات الحظر

08:23 ص

بيان ناري من المفتي السابق ردًا على زاهي حواس

03:06 م

لأول مرة.. تعرف على ما قاله الشهيد المنسي عن عشماوي (فيديو)

09:24 ص

تعرف على ضحية "رامز مجنون رسمي" على MBC مصر.. الليلة

03:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة