التضامن: صرف معاشات شهر مايو من خلال ماكينات الصراف الآلي



- فئة من يبلغ معاشه أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف فسيقومون بالصرف أيام " الاثنين والثلاثاء" الموافق ( 4-5 ) من شهر مايو.



- أصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه حتى 3000 جنيها ويبلغ عددهم 1 مليون قائم بالصرف فسيقومون بالصرف يومى الأربعاء والخميس 6 – 7 مايو.



- فئة من يزيد معاشهم عن 3000 جنيه ومن يتخلف عن الصرف خلال الايام المحددة له يقومون بصرف معاشاتهم بداية من يوم السبت ٩ مايو.



ويتم صرف المعاشات المحولة على البنوك لاصحاب المعاشات والمستفدين عنهم والبالغ عددهم ما يزيد عن 1.684 مليون حالة بقيمة إجمالية تقارب 4.5 مليار جنيه اعتبارًا من اول يوم عمل بالبنوك وهو يوم الأحد 3 مايو.



وأشارت وزيرة التضامن الإجتماعى إلي أنه تم إتخاذ كافة الإستعدادات اللأزمة لصرف معاشات شهر مايو لما يزيد عن 8.373 مليون صاحب معاش بقيمة إجمالية تبلغ 15.285مليار جنيه حيث يبلغ إجمالى عدد القائمين بالصرف عن طريق منافذ صندوقى التأمين الإجتماعى 3.471 مليون مواطن بقيمة إجمالية 4.903 مليار جنيه واجمالى عدد القائمين بالصرف عن طريق البريد 3.217 مليون مواطن بقيمة اجمالية تقدر بــ 5.931 مليار جنيه.



علما أنه تيسيرًا على الحالات المطلوب تنشيط بطاقة الصرف لهم لمرور 6 أشهر على آخر تنشيط سوف يستمر السماح لهم بصرف معاش شهر مايو دون الحاجة إلى تنشيط بطاقة الصرف من داخل المنافذ.



وفى السياق ذاته أكدت الوزارة على توفيرها كافة وسائل الحماية الطبية اللأزمة من قفازات واقنعة طبية ومواد مطهرة للعاملين بمنافذ الصرف وادارة الامن وخدمة المواطنين، بالإضافة إلى تطهير كافة هذة المنافذ بشكل دورى قبل البدء فى عملية الصرف.

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، عن إتاحة صرف جميع المعاشات للبطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من الصرافات الآلية "ATM" اعتبارًا من صباح الجمعة الموافق الأول من مايو، وذلك في إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم.وتابعت القباج أنه تماشيًا مع خطة الدولة لمواجهة تحدى فيروس كورونا اتخذت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى العديد من الإجراءات الإستباقية إستعدادا لصرف معاشات شهر مايو 2020 بما يضمن سلامة المواطنين اثناء الصرف من داخل المنافذ ومكاتب البريد حيث تم الاستقرار على وضع آلية لتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة من شهر مايوعلى النحو التالى:-- أصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف سيقومون بالصرف من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد خلال أيام السبت والاحد الموافق ( 2-3 ) من شهر مايو.