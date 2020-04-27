البورصة تسجل تداولات تتجاوز المليار جنيه في ختام جلسة الإثنين

وبلغ حجم التداول باليورصة المصرية نحو 404.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.04 مليار جنيه، عبر تنفيذ 36.5 ألف عملية لعدد 181 شركة، وصعدت أسهم 65 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 88 شركة، ولم تتغير مستويات 28 شركة.





وسجل سوق داخل المقصورة تداولات بحوالي 4.9 مليار جنيه في حين سجل المتعاملون الرئيسيون تداولات وصلت الي 3.9 مليار جنيه ، وسجل سوق خارج المقصورة تداولات بـ 8.5 مليون جنيه.





وخسر رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 300 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 564.5 مليار جنيه في ل تباين بأداء المؤشرات.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 10376 نقطة، في حين ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 1187.5 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة0.17% ليغلق عند مستوى 1118.3 نقطة.





إستحوذت تعاملات المصريين بالبورصة علي نسبة 53.9% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 42%، والعرب على 4% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 84.5% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 15.4%.

وسجلت مبيعات الأجانب بالبورصة المصرية اليوم نحو 2.4 مليار جنيه ، فيما سجلت مشتريات المصريين والعرب نحو 2.3 مليار جنيه و77.5 مليون جنيه علي التوالي .



