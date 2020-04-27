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بريطانيا.. "جونسون" يلتقي زعيم "العمال" لتوافق الآراء حول إغلاق كورونا

الإثنين 27/أبريل/2020 - 03:34 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
التقى رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، هذا الأسبوع زعيم حزب العمل المعارض، كير ستارمر، ويلتقي قادة الحزب الآخرين الأسبوع المقبل، وقال المتحدث باسمه، اليوم الاثنين، في إطار جهود لبناء توافق في الآراء بشأن خطط لتخفيف إغلاق فيروس كورونا الجديد.

وقال المتحدث للصحفيين: "سيواصل رئيس الوزراء المشاركة عبر الأحزاب التي كانت تجري طوال الأسابيع القليلة الماضية."، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف: "أنه يخطط للتحدث مع زعيم المعارضة هذا الأسبوع وقادة جميع أحزاب وستمنستر الأسبوع المقبل على أمل جنبًا إلى جنب مع كبير الأطباء وكبير المستشارين العلميين."

حذر رئيس الوزراء البريطاني من تخفيف قيود المملكة المتحدة لمكافحة فيروس كورونا في ملاحظاته الأولى منذ عودته إلى العمل بعد الإصابة بالمرض، داعيا الأمة إلى الحفاظ علي الصبر، وفقا لما اوردته شبكة "سي إن إن".

وقال جونسون، متحدثًا خارج داونينج ستريت في لندن، إن المملكة المتحدة تحرز تقدمًا في معالجة تفشي المرض، مع دخول عدد أقل من الحالات المصابة بكورونا مستشفى العناية المركزة، ومع وجود "دلائل حقيقية الآن على أننا نتجاوز الذروة".

قتل الفيروس أكثر من 20 الف شخص في المملكة المتحدة.

وقال "جونسون": "إذا كان هذا الفيروس مهاجمًا جسديًا، وغير متوقع وغير مرئي، كما لاحظت من خلال تجربتي الشخصية، فهذه هي اللحظة التي يمكن ان نطرحه فيها ارضًا".

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