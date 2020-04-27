Advertisements

الأهلي يستبعد المحمدي من خريطة صفقاته الصيفية

الإثنين 27/أبريل/2020 - 04:02 م
رينيه فايلر
رينيه فايلر
محمد الصو
استقر مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على التراجع عن المفاوضات مع باهر المحمدي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، للحصول على توقيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان النادي الأهلي، قطع شوطًا كبيرًا في المفاوضات مع اللاعب خلال الساعات الماضية، والذي أبدى رغبته في التواجد بالتتش بالموسم الجديد.

ويأتي تراجع الأهلي عن الصفقة بسبب تحفظ المسؤولين على المبلغ المطلوب من إدارة الدراويش، حيث ترغب في حصد ما يقرب من 30 مليون جنيه، من وراء بيع اللاعب.

من ناحية أخرى، يرى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، أن هناك عدد من الأسماء في قطاع الناشئين، قد يتم الاعتماد عليهم بالمستقبل.

ويحظى كريم يحيى لاعب الفريق المعار إلى سموحة، باهتمام من أجل العودة مرة أخرى لقيادة الجبهة اليمنى، بالإضافة إلى فارس طارق لاعب مواليد 99.

أخبار تهمك

أول رد من طبيب طنطا المقال بسبب الرقص مع متعافين من كورونا

منذ يوم

مجلس الوزراء يكشف موعد تغيير إجراءات الحظر

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مصر تدعم جهود السعودية والإمارات لإحلال السلام باليمن

منذ ساعتين و 44 دقيقة

تعرف على ضحية "رامز مجنون رسمي" على MBC مصر.. الليلة

منذ 37 دقيقة

اليابان تعتمد علاجًا جديدًا لفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بلاغ للنائب العام ضد مؤلف مسلسل 2 في الصندوق

منذ حوالي 14 ساعة

يوم فارق.. اللجنة العلمية لمكافحة كورونا تكشف مفاجأة عن الثلاثاء المقبل

منذ يوم

لأول مرة.. تعرف على ما قاله الشهيد المنسي عن عشماوي (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تجديد حبس سما المصري 15 يوما

منذ حوالي 20 ساعة

تكليف عاجل من رئيس الوزراء لمحافظ القاهرة

منذ حوالي 4 ساعات

بيان ناري من المفتي السابق ردًا على زاهي حواس

منذ ساعة و 14 دقيقة

"قريبا".. الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين

منذ حوالي 18 ساعة

قرار عاجل من قطونيل بخصوص إعلان "ابن الجيران"

منذ يوم

إنذار عاجل لأشرف زكي بشطب محمد رمضان من نقابة الممثلين بعد "واقعة الباسبور"

منذ يوم

أول تعليق من"النقد الدولي" على طلب مصر لمساعدات لمواجهة كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

طبيب يكشف مفاجأة عن نوع فيروس كورونا الموجود في مصر

منذ حوالي 12 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:42 م

اليابان تعتمد علاجًا جديدًا لفيروس كورونا

مجلس الوزراء يكشف موعد تغيير إجراءات الحظر

08:23 ص

بيان ناري من المفتي السابق ردًا على زاهي حواس

03:06 م

لأول مرة.. تعرف على ما قاله الشهيد المنسي عن عشماوي (فيديو)

09:24 ص

تعرف على ضحية "رامز مجنون رسمي" على MBC مصر.. الليلة

03:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة