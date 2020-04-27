الأهلي يستبعد المحمدي من خريطة صفقاته الصيفية

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استقر مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على التراجع عن المفاوضات مع باهر المحمدي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، للحصول على توقيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وكان النادي الأهلي، قطع شوطًا كبيرًا في المفاوضات مع اللاعب خلال الساعات الماضية، والذي أبدى رغبته في التواجد بالتتش بالموسم الجديد.



ويأتي تراجع الأهلي عن الصفقة بسبب تحفظ المسؤولين على المبلغ المطلوب من إدارة الدراويش، حيث ترغب في حصد ما يقرب من 30 مليون جنيه، من وراء بيع اللاعب.



من ناحية أخرى، يرى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، أن هناك عدد من الأسماء في قطاع الناشئين، قد يتم الاعتماد عليهم بالمستقبل.



ويحظى كريم يحيى لاعب الفريق المعار إلى سموحة، باهتمام من أجل العودة مرة أخرى لقيادة الجبهة اليمنى، بالإضافة إلى فارس طارق لاعب مواليد 99.