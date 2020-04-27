Advertisements

"الأجانب" يستحوذون علي نسبة 42% من إجمالي تعاملات البورصة اليوم

الإثنين 27/أبريل/2020 - 03:49 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير

إستحوذت  تعاملات المصريين  بالبورصة علي نسبة 53.9% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 42%، والعرب على 4% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 84.5% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 15.4%.

وسجلت مبيعات الأجانب  بالبورصة المصرية اليوم نحو 2.4 مليار جنيه ، فيما سجلت مشتريات المصريين والعرب نحو 2.3 مليار جنيه و77.5 مليون جنيه علي التوالي .


وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجى إكس 30" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 10376 نقطة، في حين ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 1187.5 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة0.17% ليغلق عند مستوى 1118.3 نقطة.


 
وبلغ حجم التداول باليورصة المصرية  نحو 404.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.04 مليار جنيه، عبر تنفيذ 36.5 ألف عملية لعدد 181 شركة، وصعدت أسهم 65 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 88 شركة، ولم تتغير مستويات 28 شركة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

لأول مرة.. تعرف على ما قاله الشهيد المنسي عن عشماوي (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. بلاغ للنائب العام ضد مؤلف مسلسل 2 في الصندوق

منذ حوالي 14 ساعة

يوم فارق.. اللجنة العلمية لمكافحة كورونا تكشف مفاجأة عن الثلاثاء المقبل

منذ يوم

أول رد من طبيب طنطا المقال بسبب الرقص مع متعافين من كورونا

منذ يوم

عاجل.. مصر تدعم جهود السعودية والإمارات لإحلال السلام باليمن

منذ ساعتين و 48 دقيقة

تكليف عاجل من رئيس الوزراء لمحافظ القاهرة

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على ضحية "رامز مجنون رسمي" على MBC مصر.. الليلة

منذ 40 دقيقة

بيان ناري من المفتي السابق ردًا على زاهي حواس

منذ ساعة و 18 دقيقة

قرار عاجل من قطونيل بخصوص إعلان "ابن الجيران"

منذ يوم

طبيب يكشف مفاجأة عن نوع فيروس كورونا الموجود في مصر

منذ حوالي 12 ساعة

اليابان تعتمد علاجًا جديدًا لفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

مجلس الوزراء يكشف موعد تغيير إجراءات الحظر

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تجديد حبس سما المصري 15 يوما

منذ حوالي 20 ساعة

إنذار عاجل لأشرف زكي بشطب محمد رمضان من نقابة الممثلين بعد "واقعة الباسبور"

منذ يوم

أول تعليق من"النقد الدولي" على طلب مصر لمساعدات لمواجهة كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

"قريبا".. الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

"الأجانب" يستحوذون علي نسبة 12.8% من إجمالي التعاملات بالبورصة اليوم

الأجانب يستحوذون علي نسبة 24.7% من أجمالي تعاملات البورصة اليوم

الأجانب يستحوذون علي نسبة 67% من إجمالي تعاملات البورصة اليوم

البورصة تتكبد خسائر بـ 33 مليار جنيه بسبب ظهور كورونا في مصر

البورصة تخسر 7.5 مليار جنيه في ختام التعاملات .. وسط هبوط 84 سهم

أخبار البورصة المصرية .. 778.1 مليون جنيه قيم التداول بالبورصة اليوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:42 م

اليابان تعتمد علاجًا جديدًا لفيروس كورونا

مجلس الوزراء يكشف موعد تغيير إجراءات الحظر

08:23 ص

بيان ناري من المفتي السابق ردًا على زاهي حواس

03:06 م

لأول مرة.. تعرف على ما قاله الشهيد المنسي عن عشماوي (فيديو)

09:24 ص

تعرف على ضحية "رامز مجنون رسمي" على MBC مصر.. الليلة

03:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة