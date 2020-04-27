"الأجانب" يستحوذون علي نسبة 42% من إجمالي تعاملات البورصة اليوم





إستحوذت تعاملات المصريين بالبورصة علي نسبة 53.9% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 42%، والعرب على 4% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 84.5% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 15.4%.





وسجلت مبيعات الأجانب بالبورصة المصرية اليوم نحو 2.4 مليار جنيه ، فيما سجلت مشتريات المصريين والعرب نحو 2.3 مليار جنيه و77.5 مليون جنيه علي التوالي .









وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 10376 نقطة، في حين ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 1187.5 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة0.17% ليغلق عند مستوى 1118.3 نقطة.









وبلغ حجم التداول باليورصة المصرية نحو 404.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.04 مليار جنيه، عبر تنفيذ 36.5 ألف عملية لعدد 181 شركة، وصعدت أسهم 65 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 88 شركة، ولم تتغير مستويات 28 شركة.



