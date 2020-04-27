النيابة تطلب تحريات ملابسات العثور على طفل غريق بالصف

طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم، تحريات الأجهزة الأمنية، بشأن غرق طفل بنهر النيل في الصف، يدعي "ك. أ"، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، واستمعت لأقوال عدد من الشهود، الذين رووا تفاصيل سقوط الطفل في نهر النيل، ومحاولة إنقاذه من جانب الأهالي والتي بائت بالفشل.

بداية الواقعة بتلقي غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد بغرق أحد الأشخاص بنهر النيل بالصف.





وتبين من خلال تحريات رجال المباحث أن طفل يدعى "ك. ا" لقي مصرعه غرقا بنهر النيل، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري للبحث عن الجثة وانتشالها، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.









إحالة عاطلين للجنايات بتهمة الإتجار في المواد المخدرة





وفي سياق متصل، قررت نياية المطرية اليوم الإثنين، إحالة عاطلين لمحكمة الجنايات، وذلك بتهمة الإتجار بالمواد المخدرة، حيث عثر بحوزتهما على كمية كبيرة من مخدر الحشيش والأقراص المخدرة، قبل ترويجها على عملائهما، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذين من دائرة قسم المطرية مكانا لهما، لمزاولة نشاطهما الإجرامي.





البداية كانت أثناء مرور ضباط مباحث قسم المطرية وبصحبتهم قوة شرطية، لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، حيث اشتبهوا في شخصين، وبإيقافهما وسؤالهما عن هويتهما، تبين انهما كلا من و.ا مسجل خطر 27 سنة، ور.ك 25 سنة مسجل خطر، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على 250 جراما من مخدر الحشيش، و70 قرص مخدر من عقار الترمادول، ومبلغ مالي، وهاتف محمول





وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية متحصلات نشاطهما الإجرامي غير المشروع، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتم اقتياده إلى ديوان القسم.





وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق، والتى كانت أمرت بحبس المتهمان على ذمة التحقيق، حتى أمرت بإحالتهما إلى محكمة الجنايات، عقب انتهاء التحقيقات معه.





ضبط 5 لارتكاب جرائم سرقات أسلاك وكابلات الكهرباء وأغطية البالوعات





وفي سياق آخر، تمكن رجال مباحث مديرية أمن سوهاج، من ضبط 5 أشخاص، لتخصصهم فى إرتكاب جرائم سرقات أسلاك وكابلات الكهرباء وأغطية البالوعات.





وأكدت تحريات ومعلومات مباحث مركز شرطة أخميم بمديرية أمن سوهاج قيام سائقين، و3 عاملين – مقيمين بسوهاج، بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص فـى سرقة الكابلات الكهربائية متخذين من دائرة المركز والمراكز المجاورة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.





عقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة أسفرت إحداها عن ضبط المتهمين أثناء استقلالهم (دراجة نارية، تروسيكل) وضبط بحوزتهم فرد محلي الصنع وطلقة نارية من ذات العيار، و4 لفافات أسلاك كهربائية وكابلات كبيرة الحجم، 2 غطاء بالوعة صرف صحي.





وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامي وارتكابهم العديد من جرائم سرقات الأسلاك الكهربائية وأغطية البالوعات، وأن المضبوطات بحوزتهم من حصيلة جرائم سرقة والسلاح النارى للدفاع عن نشاطهم الإجرامي.



