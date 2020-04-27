نيابة الجيزة تتحفظ على مواد مخدرة عثر عليها حوزة عاطل بالوراق

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أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ التى تجريها النيابة فى اتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة بالوراق، وأمرت بالتحفظ على المضبوطات وإرسالها للمعمل الكيماوى لفحصها.



وأثناء التحقيق أنكر المتهم حيازته للمواد المخدرة المضبوطة بحوزت، وعليه طلبت النيابة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها.



وبدءت الواقعة حين وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الوراق، تفيد اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه، بإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته قطع من مخدر الحشيش، اعترف بحيازتها للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.



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وفي سياق متصل، قررت نياية المطرية اليوم الإثنين، إحالة عاطلين لمحكمة الجنايات، وذلك بتهمة الإتجار بالمواد المخدرة، حيث عثر بحوزتهما على كمية كبيرة من مخدر الحشيش والأقراص المخدرة، قبل ترويجها على عملائهما، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذين من دائرة قسم المطرية مكانا لهما، لمزاولة نشاطهما الإجرامى.





البداية كانت أثناء مرور ضباط مباحث قسم المطرية وبصحبتهم قوة شرطية، لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، حيث اشتبهوا في شخصين، وبإيقافهما وسؤالهما عن هويتهما، تبين انهما كلا من و.ا مسجل خطر 27 سنة، ور.ك 25 سنة مسجل خطر، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على 250 جراما من مخدر الحشيش، و70 قرص مخدر من عقار الترمادول، ومبلغ مالي، وهاتف محمول



وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية متحصلات نشاطهما الإجرامي غير المشروع، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتم اقتياده إلى ديوان القسم.





تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق، والتى كانت أمرت بحبس المتهمان على ذمة التحقيق، حتى أمرت بإحالتهما إلى محكمة الجنايات، عقب انتهاء التحقيقات معه.





وفي سياق أخر، تمكن رجال مباحث مديرية أمن سوهاج، من ضبط 5 أشخاص، لتخصصهم فى إرتكاب جرائم سرقات أسلاك وكابلات الكهرباء وأغطية البالوعات.





فقد أكدت تحريات ومعلومات مباحث مركز شرطة أخميم بمديرية أمن سوهاج قيام سائقين، و3 عاملين – مقيمين بسوهاج، بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص فـى سرقة الكابلات الكهربائية متخذين من دائرة المركز والمراكز المجاورة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.



عقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة أسفرت إحداها عن ضبط المتهمين أثناء إستقلالهم ( دراجة نارية " تروسيكل " ) وضبط بحوزتهم ( فرد محلى الصنع وطلقة نارية من ذات العيار، عدد 4لفافات أسلاك كهربائية وكابلات كبيرة الحجم، 2 غطاء بالوعة صرف صحى ) وبمواجهة المتهمين إعترفوا بنشاطهم الإجرامى وإرتكابهم العديد من جرائم سرقات الأسلاك الكهربائية وأغطية البالوعات، وأن المضبوطات بحوزتهم من حصيلة جرائم سرقة والسلاح النارى للدفاع عن نشاطهم الإجرامى.





جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم السرقات والتشكيلات العصابية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.







