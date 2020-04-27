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جاتوزو يقترب من التجديد لـ نابولي لموسم إضافي

الإثنين 27/أبريل/2020 - 03:55 م
جينارو جاتوزو
جينارو جاتوزو
الفجر الرياضي

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن جينارو جاتوزو، مدرب نابولي، يقترب من تجديد عقده مع إدارة النادي خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد الأداء الجيد الذي ظهر به مع الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وتولى جاتوزو تدريب نادي نابولي في ديسمبر الماضي حتى نهاية الموسم الحالي، بعد إقالة المدرب السابق للفريق كارلو أنشيلوتي بسبب سوء النتائج، إضافة إلى أن إدارة نابولي تخطط لتجديد عقده لمدة موسم ونصف، نظرًا للثقة في إمكانياته التدريبية.

وكان جينارو جاتوزو اتفق مع نابولي على تجديد عقده، بعد الجلسة الذي انعقدت مع المدير الرياضي للنادي قبل بداية فترة الحظر الصحي فى إيطاليا، نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما قرر مسؤولو فريق نابولي، بالاتفاق مع جينارو جاتوزو، حذف قيمة الشرط الجزائي في العقد بين الطرفين، والذي ينتهي بالنسبة لجاتوزو في نهاية شهر أبريل الجاري، أما بالنسبة لنابولي ينتهي بند الشرط الجزائي مع نهاية العقد الحالي لجاتوزو في شهر يونيو المقبل.

وهذا الأمر الذى يمنح كلا الطرفين ميزة إضافية في عقده خلال الفترة المقبلة في حال رغب أحدهما في إنهاء التعاقد.

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