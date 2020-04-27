سهم " الخليجية الكندية " يتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة اليوم

تسببت مبيعات الأجانب بالبورصة المصرية اليوم في تراجع المؤشر الرئيسي بعدما بدأ تعاملاته علي ارتفاع وخسر رأس المال السوقي نحو 300 مليون جنيه في ختام جلسة التداول.

وننشر الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة المصرية طبقاً لما جاء بالموقع الرسمي لها كالاتي :

1- الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بنسبة 9.8% وبسعر13.4 جنيه.

2- العربية للمحابس بنسبة 9.5% وبسعر 0.754 جنيه.

3- الاهرام للطباعة و التغليف بنسبة 9.3% وبسعر 6.2 جنيه.

4- بلتون المالية القابضة بنسبة 9.3% وبسعر 1.9 جنيه.

5- مصر الوطنية للصلب - عتاقة بنسبة 9.3% وبسعر 0.574 جنيه.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 10376 نقطة، في حين ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 1187.5 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة0.17% ليغلق عند مستوى 1118.3 نقطة.

وبلغ حجم التداول باليورصة المصرية نحو 404.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.04 مليار جنيه، عبر تنفيذ 36.5 ألف عملية لعدد 181 شركة، وصعدت أسهم 65 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 88 شركة، ولم تتغير مستويات 28 شركة.