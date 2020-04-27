مسلسل فالنتينو عادل امام الحلقة 3 | التفاصيل والأحداث وموعد العرض والقناة الناقلة

مسلسل فالنتينو عادل امام الحلقة 3 .. أطل علينا "الزعيم" في رمضان 2020 بالمسلسل الدرامي الذي تم تأجيل عرضه في السباق الرمضاني الماضي، لأسباب إنتاجية، حالت دون إنهاء المسلسل.





مسلسل فالنتينو عادل امام الحلقة 3





وتصدرت مسلسل فالنتينو عادل امام الحلقة 3 "ترند" محرك البحث الشهير جوجل، بعدما عرضت يوم أمس الأحد في موعدها، لتلقى اهتمامات الباحثين عبر مواقع افنترنت ومحركات البحث.





أحداث مسلسل فالنتينو عادل امام الحلقة 3





وشهد مسلسل فالنتينو عادل امام الحلقة 3 أحداثًا كثيرة ومشوقة للجمهور الذي تابعها، لتمضي سريعا لما فيها من أحداث وقعت خلال الحلقة المعروضة.





حريق خلال مسلسل فالنتينو عادل امام الحلقة 3





وحرقت أموال وخزائن مدارس "الزعيم" خلال مسلسل فالنتينو عادل امام الحلقة 3 بعد سطو مسلح منظم، على مجموعة مدارسه وسط ذهول من الجميع، لتتهم أسرة "فالنتينو" المدرسة المنافسة.





صراع كبير في مسلسل فالنتينو عادل امام الحلقة 3





واتهمت أسرة فالنتينو في مسلسل فالنتينو عادل امام الحلقة 3 خالد الجيار الذي يجسد دور "بهاء" بتهمة السطو لمنعهم من افتتاح فرع المدرسة في الدرب الأحمر، ولاسيمًا أنه يمتلك مدرسة منافسة.





ترميم المدرسة في مسلسل فالنتينو عادل امام الحلقة 3





وشهد مسلسل فالنتينو عادل أمام الحلقة 3 عمليات الترميم للمدرسة والتي احترقت في أحداث المسلسل السابقة، في حين يحاول حمدي المرغني مصالحة موظفة شئون الموظفيين والتي تحرش بها في المدرسة، حيث أهداها باقة من الظهور لكنها رفضت المصالحة لأنه كتب على الكارت الخاص بالزهور "آسف إني اتحرشت بيكي"، في أسلوب غريب.

موعد عرض مسلسل فالنتينو عادل امام الحلقة 3





يعرض مسلسل "الزعيم" عادل إمام الجديد "فالنتينو" على قناة dmc يوميا طوال شهر رمضان عقب موعد الإفطار مباشرة فى الـ 6:30 مساء.



