مستشفى قنا الجامعي تنجح في علاج شاب أصيب بتهتك بأعضائه التناسلية



وقال الدكتور جمال عبد الحميد الصغير رئيس قسم جراحة المسالك البولية بطب قنا والمستشفى الجامعي إنه فور استقبال مريض يبلغ من العمر 41 عامًا به عدة إصابات أثناء تأدية عمله في حصاد القمح تم اجراء الكشف والفحوصات الطبية عليه والتي كشفت عن تهتك شديد بمنطقة كيس الصفن والقضيب ومنطقة العجان وأجريت له عملية جراحية لإصلاح التهتك بالأعضاء التناسلية والمريض الآن بحالة جيدة ويستكمل العلاج بالأقسام الداخلية بالمستشفى.



وأكد أن تلك النوعية من العمليات تتطلب مهارة فائقة والتي اكتسبها أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم وأطباء قسم جراحة المسالك البولية من خلال البعثات الخارجية والمؤتمرات والأنشطة العلمية والتدريب المستمر.



وأشار الدكتور محمد يوسف أحمد المدير التنفيذي لمستشفيات قنا الجامعية، إلى استمرار تقديم الخدمات الطبية العاجلة والطارئة في ظل الظروف الحالية بتوجيهات ورعاية الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي والدكتور حمدي محمد حسين عميد كلية الطب بقنا.



الجدير بالذكر أنه شارك بالعملية الجراحية من قسم جراحة المسالك البولية الدكتور عاطف فتحي مدرس جراحة المسالك البولية بطب قنا والطبيب حافظ بدوي والطبيب محمد طلعت بقسم جراحة المسالك البولية بمستشفى قنا الجامعي تحت اشراف الدكتور جمال عبد الحميد الصغير بجانب فريق قسم التخدير والعناية المركزة تحت اشراف الدكتور جاد سيد جاد رئيس قسم التخدير والعناية المركزة بطب قنا والمستشفى الجامعي.





وفي سياق آخر بدأت جامعة جنوب الوادي بقنا، التدريب على شهادة أساسيات التحول الرقمي بجامعة جنوب الوادي اونلاين لأول مرة، تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي والدكتور أحمد عكاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.



وأضاف الدكتور أحمد عكاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث في مداخلة أثناء التدريب أن الجامعة تشهد تطور كبير في ملف التحول الرقمي في كافة القطاعات وأوضح للمتدربين أهمية التدريب على شهادة أساسيات التحول الرقمي في بناء جيل من الباحثين بالجامعة قادر علي التعاطي مع معطيات الفترة الحالية وما تشهده البلاد من طفرة في تطبيقات التكنولوجيا في البحث العلمي والتدريس.

نجح فريق طبي من قسم جراحة المسالك البولية وقسم التخدير والعناية المركزة بمستشفيات قنا الجامعية من إنقاذ شاب أربعيني بعد تهتك بأعضائه التناسلية.