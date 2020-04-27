Advertisements

مستشفى قنا الجامعي تنجح في علاج شاب أصيب بتهتك بأعضائه التناسلية

الإثنين 27/أبريل/2020 - 04:01 م
ارشيفية
ارشيفية
بسام عبدالحميد
نجح فريق طبي من قسم جراحة المسالك البولية وقسم التخدير والعناية المركزة بمستشفيات قنا الجامعية من إنقاذ شاب أربعيني بعد تهتك بأعضائه التناسلية.

وقال الدكتور جمال عبد الحميد الصغير رئيس قسم جراحة المسالك البولية بطب قنا والمستشفى الجامعي إنه فور استقبال مريض يبلغ من العمر 41 عامًا به عدة إصابات أثناء تأدية عمله في حصاد القمح تم اجراء الكشف والفحوصات الطبية عليه والتي كشفت عن تهتك شديد بمنطقة كيس الصفن والقضيب ومنطقة العجان وأجريت له عملية جراحية لإصلاح التهتك بالأعضاء التناسلية والمريض الآن بحالة جيدة ويستكمل العلاج بالأقسام الداخلية بالمستشفى.

وأكد أن تلك النوعية من العمليات تتطلب مهارة فائقة والتي اكتسبها أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم وأطباء قسم جراحة المسالك البولية من خلال البعثات الخارجية والمؤتمرات والأنشطة العلمية والتدريب المستمر.

وأشار الدكتور محمد يوسف أحمد المدير التنفيذي لمستشفيات قنا الجامعية، إلى استمرار تقديم الخدمات الطبية العاجلة والطارئة في ظل الظروف الحالية بتوجيهات ورعاية الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي والدكتور حمدي محمد حسين عميد كلية الطب بقنا.

الجدير بالذكر أنه شارك بالعملية الجراحية من قسم جراحة المسالك البولية الدكتور عاطف فتحي مدرس جراحة المسالك البولية بطب قنا والطبيب حافظ بدوي والطبيب محمد طلعت بقسم جراحة المسالك البولية بمستشفى قنا الجامعي تحت اشراف الدكتور جمال عبد الحميد الصغير بجانب فريق قسم التخدير والعناية المركزة تحت اشراف الدكتور جاد سيد جاد رئيس قسم التخدير والعناية المركزة بطب قنا والمستشفى الجامعي.


وفي سياق آخر بدأت جامعة جنوب الوادي بقنا، التدريب على شهادة أساسيات التحول الرقمي بجامعة جنوب الوادي اونلاين لأول مرة، تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي والدكتور أحمد عكاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وأضاف الدكتور أحمد عكاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث في مداخلة أثناء التدريب أن الجامعة تشهد تطور كبير في ملف التحول الرقمي في كافة القطاعات وأوضح للمتدربين أهمية التدريب على شهادة أساسيات التحول الرقمي في بناء جيل من الباحثين بالجامعة قادر علي التعاطي مع معطيات الفترة الحالية وما تشهده البلاد من طفرة في تطبيقات التكنولوجيا في البحث العلمي والتدريس.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر مستشفيات قنا الجامعية قنا تهتك اخبار قنا اخبار

أخبار تهمك

مجلس الوزراء يكشف موعد تغيير إجراءات الحظر

منذ حوالي 8 ساعات

"قريبا".. الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين

منذ حوالي 18 ساعة

أول رد من طبيب طنطا المقال بسبب الرقص مع متعافين من كورونا

منذ يوم

لأول مرة.. تعرف على ما قاله الشهيد المنسي عن عشماوي (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

إنذار عاجل لأشرف زكي بشطب محمد رمضان من نقابة الممثلين بعد "واقعة الباسبور"

منذ يوم

يوم فارق.. اللجنة العلمية لمكافحة كورونا تكشف مفاجأة عن الثلاثاء المقبل

منذ يوم

عاجل.. مصر تدعم جهود السعودية والإمارات لإحلال السلام باليمن

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل.. بلاغ للنائب العام ضد مؤلف مسلسل 2 في الصندوق

منذ حوالي 14 ساعة

قرار عاجل من قطونيل بخصوص إعلان "ابن الجيران"

منذ يوم

أول تعليق من"النقد الدولي" على طلب مصر لمساعدات لمواجهة كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. تجديد حبس سما المصري 15 يوما

منذ حوالي 20 ساعة

بيان ناري من المفتي السابق ردًا على زاهي حواس

منذ ساعة و 20 دقيقة

تعرف على ضحية "رامز مجنون رسمي" على MBC مصر.. الليلة

منذ 42 دقيقة

طبيب يكشف مفاجأة عن نوع فيروس كورونا الموجود في مصر

منذ حوالي 12 ساعة

اليابان تعتمد علاجًا جديدًا لفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

تكليف عاجل من رئيس الوزراء لمحافظ القاهرة

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

مستشفى قنا الجامعي تنقذ شاب عشريني مصاب بطعن نافذ بالصدر

إنقاذ حياة شاب بعد أن دهسه قطار في قنا

"جراحات السمنة المفرطة والنحافة" ورشة عمل في قنا الجامعي

استئصال ورم يزن 7 كيلوجرامات من سيدة خمسينية بمستشفى قنا الجامعي

نجاح عملية كي العصب السيمبثاوي لفتاة بمستشفى قنا الجامعي

الأعلى للجامعات يزور جنوب الوادي لاعتماد مركز التدريب على تكنولوجيا المعلومات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:42 م

اليابان تعتمد علاجًا جديدًا لفيروس كورونا

مجلس الوزراء يكشف موعد تغيير إجراءات الحظر

08:23 ص

بيان ناري من المفتي السابق ردًا على زاهي حواس

03:06 م

لأول مرة.. تعرف على ما قاله الشهيد المنسي عن عشماوي (فيديو)

09:24 ص

تعرف على ضحية "رامز مجنون رسمي" على MBC مصر.. الليلة

03:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة