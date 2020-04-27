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روزالين البيه عضو لجنة تحكيم مسابقة الساقية الأولى لأفلام الموبايل

الإثنين 27/أبريل/2020 - 04:03 م
روزالين البيه
روزالين البيه
أحمد رمضان متولي

تشارك الفنانة روزالين البيه في لجنة تحكيم مسابقة الساقية الأولى لأفلام الموبايل، والتي تقام تحت شعار #Stay_At_Home، لدعم الإجراءات الوقائية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

من المقرر أن تكون عروض الأفلام "لايڤ" عبر قناة ساقية الصاوي علي Youtube في أيام المهرجان (9 - 11 مايو)، ليتم بعدها إعلان الجوائز أونلاين، عبر الصفحات الرسمية للساقية، ثم يتم إرسال الجوايز لأصحابها في منازلهم، على أن يتم دعوة كل المشاركين والفائزين وأعضاء لجنة التحكيم لحفل كبير للاحتفال بيهم وسط الجمهور، بعد أن تنتهي الأزمة ويعاد فتح الساقية مجددا.

 

يذكر أن روزالين البيه تنتظر عرض الجزء الثاني من مسلسلها "رامي"، في مايو المقبل، والذي يشاركها بطولته رامي يوسف، ومي القلماوي، وهيام عباس، وغيرهم، وعرض الجزء الأول منه عبر شبكة Hulu وOSN.

 

تدور قصة المسلسل حول شاب أمريكي مصري، يقيم مع أسرته التي هاجرت من مصر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ويعاني من حالة انقسام داخلي نتيجة تشتته بين الثقافتين العربية والغربية.

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