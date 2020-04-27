الزراعة: تزايد الطلب على المنتجات المصرية عالميًا لجودتها









تلقي السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تقرير من دكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول موقف الصادرات الزراعية المصرية خلال أزمة فيروس كورونا .





وقال القصير إن التقرير جاء فيه أن المنتجات الزراعية المصرية تغزو حاليا معظم دول العالم بما في ذلك الأسواق الأوروبية والأمريكية التي تضع مواصفات فنية قاسية على واردتها من السلع الغذائية، و أن مصر لا تسمح بتصدير أي سلع غذائية غير جيدة أو لا تتوافر فيها المواصفات الفنية التي تضعها الدول المستوردة وذلك حفاظا على سمعة السلع المصرية في الأسواق العالمية.





وأضاف القصير أن مفتشي الحجر الزراعي يقومون بالتأكد من جودة المنتجات الزراعية المصرية قبل تصديرها وذلك خلال مراحل تجهيزها في محطات التعبئة والتغليف ثم في المطارات والموانئ كما أن نظام تكويد المزارع الذي انتجهته مصر منذ فترة طويلة يمنع تماما أي تلاعب في جودة الصادرات الزراعية وأن وزارة الزراعة تمتلك أحدث المعامل لمراقبة ومتابعة السلع وهي مازالت في الحقول والمزارع بالإضافة إلى معامل تحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية وان الدولة حريصة على جودة الغذاء سواء للسوق المحلي أو للتصدير

وزير الزراعة أكد أيضا أنه في ظل أزمة فيروس كورونا التي تجتاح العالم هناك طلبات متزايدة من معظم الدول على المنتجات المصرية وفُتحت امامها أسواق جديدة بسبب جودتها وحلت محل صادرات دول كثيرة تأثرت بالفيروس





ومن ناحيته أكد دكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي على أن الشحنات التي تصدّرها مصر إلى أي دولة تكون من خلال شهادة زراعية صادرة من الحجر الزراعي مدوّن عليها اسم الدولة «بلد المنشأ»، وهي غير قابلة للتزوير، مكتوب بها بلد المنشأ «جمهورية مصر العربية»، والدولة المستقبلة للمنتج .





واضاف العطار ان منتجات مصر الزراعية ذات جودة عالية لا تحمل نسب تلوث من المبيدات أو شبهة الري بمياه الصرف، ومشهود لها عالمياً، حيث تصدر مصر أكثر من 5 ملايين طن منتجات زراعية لكل دول العالم سنوياً.

وبلغ إجمالي الصادرات منذ بداية العام نحو 2.2 مليون طن صادرات زراعية لدول العالم، إذ لم تتوقف مصر عن التصدير رغم أزمة كورونا.





وأكد رئيس الحجر الزراعي أن الدول العالمية الكبرى تستورد منتجات زراعية من مصر، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وروسيا ونيوزيلندا وأستراليا وغيرها،