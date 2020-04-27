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كارتيرون يبقي على جنش وجبل ويفتح الرحيل أمام عواد

الإثنين 27/أبريل/2020 - 04:04 م
محمد عواد
محمد عواد
الفجر الرياضي

أجريت اتصالات في الساعات الأخيرة بين جهاز الكرة في نادي الزمالك والفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، لتحديد اسم الحارس الذي يفضل ابعاده من القائمة الآن، في ظل عدم حاجة الفريق لخدماته في الموسم الجديد.

وقد استقر كارتيرون على رحيل محمد عواد خلال الموسم الجديد، لتجنب حدوث أي أزمات على دكة البدلاء، في الوقت ذاته تمسك كارتيرون باستمرار محمود جنش، بجانب محمد أبو جبل، ومحمد صبحي.

وتحاول إدارة الزمالك جاهدة إقناع محمد عواد بخطوة الرحيل على سبيل الإعارة، للحصول على أكبر نسبة من المشاركة في المباريات.

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