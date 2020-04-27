بـ 1.7 جنيه سعر سهم "دايس ".. تعرف علي الأسهم الأكثر إنخفاضاً بالبورصة اليوم









أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم علي تباين بأداء المؤشرات ، حيث مالت تعاملات الأجانب للبيع فيما مالت تعاملات المصريين والعرب نحو الشراء .





ومن خلال التقرير التالي ننشر أكثر الأسهم انخفاضاً بالبورصة المصرية كالاتي :





تصدر سهم دايس للملابس الجاهزة الأسهم الأكثر انخفاضاً بنسبة 8.4% وبسعر 1.7 جنيه ، وجاء في الترتيبالثاني سهم جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى بنسبة 7.2% وبسعر 6.2 جنيه، ثم سهم الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بنسبة 6.6% وبسعر 5.7 جنيه، تلاه سهم السعودية المصرية للاستثمار والتمويل بنسبة 5.9% وبسعر 24.9 جنيه





وأخيراً جاء سهم شركة النصر للأعمال المدنية بنسبة 5.8% وبسعر 7.7 جنيه.





أما عن الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة المصرية فهي :

1- الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بنسبة 9.8% وبسعر13.4 جنيه. 2- العربية للمحابس بنسبة 9.5% وبسعر 0.754 جنيه. 3- الاهرام للطباعة و التغليف بنسبة 9.3% وبسعر 6.2 جنيه. 4- بلتون المالية القابضة بنسبة 9.3% وبسعر 1.9 جنيه. 5- مصر الوطنية للصلب - عتاقة بنسبة 9.3% وبسعر 0.574 جنيه.





وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 10376 نقطة، في حين ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 1187.5 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة0.17% ليغلق عند مستوى 1118.3 نقطة.











