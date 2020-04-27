مي كساب تغازل جمهورها بصورة من شخصيتها في مسلسل "اللعبة"

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نشرت الفنانة مي كساب صورة لها وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام"



وكانت الصورة عبارة عن رأس الفنانة مي كساب بشعر منكوش، مفبركه علي جسم الرجل الأخضر، وتستعرض عضلتها، لتوضح بذلك تفاصيل شخصيتها في المسلسل.



وعلقت"مي علي الصورة" شيماء المرأة الهالكة" حيث أنها تمثل دور زوجه عصبيه، قوية الشخصية تقوم بضرب زوجها الفنان هشام ماجد، وتعنيفه لأتفه الأسباب.



يذكر أن مسلسل "اللعبة" تدور أحداثة حول شخصية مدير فندق يدعى "وسيم" يتعرض خلال عمله للعديد من المواقف الكوميدية مع جهات سياحية وغيرها، طاقم العمل

هشام ماجد شيكو، مي كساب، أحمد فتحي، محمد ثروت

سامي مغاوري، محمد سلام، عارفة عبدالرسول، ميرنا جميل

دعاء مصطفى رجب، سعد المختار، بيومي فؤاد، محمد أوتاكا

ياسر الطوبجي، وتأليف أحمد سعد والي، إبراهيم صابر، ومحمد صلاح خطاب، وإخراج معتز التوني "

https://www.instagram.com/p/B_djtHUDwGB/?utm_source=ig_web_copy_link