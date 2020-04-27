الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي Advertisements مباراة لا تنسى.. ملخص ريمونتادا تشيلسي وبرشلونة 4-2 (دوري الابطال 2005) تعليق عدنان حمد HD الإثنين 27/أبريل/2020 - 05:10 م تشيلسي وبرشلونة الفجر الرياضي Advertisements أخبار تهمك الصحة: تسجيل 248 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و20 وفاة منذ أقل من ساعة طبيب يكشف مفاجأة عن نوع فيروس كورونا الموجود في مصر منذ حوالي 14 ساعة بيان ناري من المفتي السابق ردًا على زاهي حواس منذ ساعتين و 45 دقيقة تعرف على ضحية "رامز مجنون رسمي" على MBC مصر.. الليلة منذ ساعتين و 7 دقيقة اليابان تعتمد علاجًا جديدًا لفيروس كورونا منذ حوالي 3 ساعات لأول مرة.. تعرف على ما قاله الشهيد المنسي عن عشماوي (فيديو) منذ حوالي 8 ساعات مجلس الوزراء يكشف موعد تغيير إجراءات الحظر منذ حوالي 9 ساعات بيراميد يُصارع الأهلي على ضم نجم منتخب مصر الأوليمبي منذ ثلث ساعة أول تعليق من"النقد الدولي" على طلب مصر لمساعدات لمواجهة كورونا منذ حوالي 23 ساعة عاجل.. تجديد حبس سما المصري 15 يوما منذ حوالي 21 ساعة "قريبا".. الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين منذ حوالي 19 ساعة يوم فارق.. اللجنة العلمية لمكافحة كورونا تكشف مفاجأة عن الثلاثاء المقبل منذ يوم إنذار عاجل لأشرف زكي بشطب محمد رمضان من نقابة الممثلين بعد "واقعة الباسبور" منذ يوم رامز مجنون رسمي حـ3 | ضيف الحلقة الثالثة لبرنامج رامز مجنون رسمي 2020 منذ يوم أول رد من طبيب طنطا المقال بسبب الرقص مع متعافين من كورونا منذ يوم قرار عاجل من قطونيل بخصوص إعلان "ابن الجيران" منذ يوم