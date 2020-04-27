Advertisements

تعرف على موعد الحلقة الرابعة من "ونحب تاني ليه" والقنوات الناقلة له

الإثنين 27/أبريل/2020 - 05:33 م
ونحب تاني لية
ونحب تاني لية
ولاء عبد الناصر
انتهت أحداث الحلقة الثالثة بصدمة كبيرة ل "غالية"، التى تجسد دورها الفنانة ياسمين عبد العزيز، وذلك بعد اكتشافها أن صديقتها المقربة التى تلعب دورها "تارا عماد"، كانت على علاقة ب"مراد"، التى يجسد دوره الفنان كريم فهمي، وأنها تركته بسبب أنه مخادع ودائماً يصاحب الفتيات، وهذا الخبر وقع على "غالية" بشيء من الصدمة لأنها كانت قد وقعت في فخ الاعجاب المتبادل بينهما.


قصة المسلسل:


وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.


مواعيد عرض الحلقة 4 لمسلسل "ونحب تاني ليه"

وتعرض الحلقة 4 من مسلسل "ونحب تاني ليه" على قناة "cbc" في تمام الساعة 9 ونصف مسًاء، وعلى أن تكون الإعادة الاولى الساعة 6 ونصف، والإعادة الثانية الساعة 4 ونصف عصرًا.


أبطال مسلسل "ونحب تاني ليه"



ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنانة ياسمين عبدالعزيز وشريف منير وكريم فهمي وتارا عماد وليلى عز العرب وعماد رشاد وعلا رشدي

أخبار تهمك

إنذار عاجل لأشرف زكي بشطب محمد رمضان من نقابة الممثلين بعد "واقعة الباسبور"

منذ يوم

الصحة: تسجيل 248 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و20 وفاة

منذ أقل من ساعة

لأول مرة.. تعرف على ما قاله الشهيد المنسي عن عشماوي (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

رامز مجنون رسمي حـ3 | ضيف الحلقة الثالثة لبرنامج رامز مجنون رسمي 2020

منذ يوم

يوم فارق.. اللجنة العلمية لمكافحة كورونا تكشف مفاجأة عن الثلاثاء المقبل

منذ يوم

طبيب يكشف مفاجأة عن نوع فيروس كورونا الموجود في مصر

منذ حوالي 14 ساعة

أول تعليق من"النقد الدولي" على طلب مصر لمساعدات لمواجهة كورونا

منذ حوالي 23 ساعة

أول رد من طبيب طنطا المقال بسبب الرقص مع متعافين من كورونا

منذ يوم

مجلس الوزراء يكشف موعد تغيير إجراءات الحظر

منذ حوالي 10 ساعات

بيراميد يُصارع الأهلي على ضم نجم منتخب مصر الأوليمبي

منذ أقل من نصف ساعة

قرار عاجل من قطونيل بخصوص إعلان "ابن الجيران"

منذ يوم

عاجل.. تجديد حبس سما المصري 15 يوما

منذ حوالي 21 ساعة

اليابان تعتمد علاجًا جديدًا لفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

"قريبا".. الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين

منذ حوالي 20 ساعة

بيان ناري من المفتي السابق ردًا على زاهي حواس

منذ ساعتين و 50 دقيقة

تعرف على ضحية "رامز مجنون رسمي" على MBC مصر.. الليلة

منذ ساعتين و 12 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:58 م

الصحة: تسجيل 248 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و20 وفاة

اليابان تعتمد علاجًا جديدًا لفيروس كورونا

02:42 م

مجلس الوزراء يكشف موعد تغيير إجراءات الحظر

08:23 ص

لأول مرة.. تعرف على ما قاله الشهيد المنسي عن عشماوي (فيديو)

09:24 ص

بيان ناري من المفتي السابق ردًا على زاهي حواس

03:06 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة