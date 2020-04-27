تعرف على موعد الحلقة الرابعة من "ونحب تاني ليه" والقنوات الناقلة له

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انتهت أحداث الحلقة الثالثة بصدمة كبيرة ل "غالية"، التى تجسد دورها الفنانة ياسمين عبد العزيز، وذلك بعد اكتشافها أن صديقتها المقربة التى تلعب دورها "تارا عماد"، كانت على علاقة ب"مراد"، التى يجسد دوره الفنان كريم فهمي، وأنها تركته بسبب أنه مخادع ودائماً يصاحب الفتيات، وهذا الخبر وقع على "غالية" بشيء من الصدمة لأنها كانت قد وقعت في فخ الاعجاب المتبادل بينهما.





قصة المسلسل:





وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.





مواعيد عرض الحلقة 4 لمسلسل "ونحب تاني ليه"



وتعرض الحلقة 4 من مسلسل "ونحب تاني ليه" على قناة "cbc" في تمام الساعة 9 ونصف مسًاء، وعلى أن تكون الإعادة الاولى الساعة 6 ونصف، والإعادة الثانية الساعة 4 ونصف عصرًا.





أبطال مسلسل "ونحب تاني ليه"







ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنانة ياسمين عبدالعزيز وشريف منير وكريم فهمي وتارا عماد وليلى عز العرب وعماد رشاد وعلا رشدي