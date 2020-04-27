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شاهد.. بث مباشر لبرنامج "رامز مجنون رسمي" الحلقة 4 على قناة mbc مصر

الإثنين 27/أبريل/2020 - 05:34 م
رامز مجنون رسمي
رامز مجنون رسمي
مي مرسي
يقدم موقع "الفجر الفني" خدمة مشاهدة برنامج "رامز مجنون رسمي"،الحلقة الرابعة الجديدة مباشر عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

برنامج "رامز مجنون رسمي" يقدمه الفنان رامز جلال، وتدور فكرة البرنامج هذا العام حول استضافة أحد النجوم واقناعهم بأنه برنامج يسمى "كرسي الحقيقة" والذي يقوم فيه الضيف بالإجابة على بعض الأسئلة الجريئة التي تطرحها عليهم الإعلامية أروى والتي معروف عنها مصداقيتها مع الفنانين ولكن يتفاجأ الضيف بخروج رامز جلال من صندوق مغلف ببعض الصور والتي آخرهم صورة رامز جلال بمظهره المرعب

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