الفخفاخ يشرف على اجتماع لللجنة العلمية لمتابعة انتشار فيروس الكورونا

عقدت اللّجنة العلميّة لمتابعة إنتشار فيروس كورونا، صباح اليوم الإثنين 27 أفريل 2020 بقصر الحكومة بالقصبة، إجتماعها الدوري بإشراف رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ.





وتمّ في مستهلّ الإجتماع تقديم عرض حول آخر مستجدات الوضع الوبائي والصحي العام، ووفق آخر المؤشّرات العلميّة المحيّنة.





وثمّن رئيس الحكومة مجهودات كافة المتدخلين في مواجهة الأزمة، وما أفرزته الخطة الوطنية لمجابهة الكورونا من تحكّم في إنتشار العدوى، مؤكدا على مواصلة منهج الإستباقي والتقييم في التعاطي مع هذة الجائحة.





وتناول أعضاء الهيئة وضع المنظومة الصحية، وتوفّر وسائل الحماية الفردية والتعقيم والكمامات، وانطلاق إستعمال التحاليل السريعة.





وأكّد رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ على توظيف مقترحات وتوصيات أعضاء اللّجنة العلميّة، في تنفيذ كل مراحل الإستراتيجية الوطنية للحجر الموجّه التي ستنطلق بدايةً من 04 ماي القادم.