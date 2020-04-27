بعد عرض 6 حلقات.. هذا المسلسل مهدد بالخروج من السباق الرمضاني

Advertisements

بعد أن تم عرض 6 حلقات من مسلسل "اللعبة"، واجهت إدارة قناة mbc مصر، مشكلة في بث حلقات المسلسل الذي يقوم ببطولتة الفنان "شيكو" والفنان "هشام ماجد"



ويشار إلي أن القناة تواجه مشكلة في الخريطة الدرامية الخاصة بها بسب توقيت عرض المسلسل الذي يعرض في تمام الساعة السابعة والنصف مساء عقب برنامج "اغلب السقا" الذي يقدمه النجم أحمد السقا، وذلك بسبب حجم الإعلانات التي جاءت على برنامج "رامز مجنون رسمي" وبرنامج "اغلب السقا".



ويتوقع بأن القناة ستقوم بنقل بث المسلسل إلى قناة أخرى ضمن مجموعة قنوات MBC المختلفة وذلك لحل الأزمة أو خروجه من الماراثون الرمضاني خاصة وأنه عرض من قبل عبر منصة شاهد VIP الإلكترونية.



يذكر ان مسلسل "اللعبة" تدور أحداثة حول شخصية مدير فندق يدعى "وسيم" يتعرض خلال عمله للعديد من المواقف الكوميدية مع جهات سياحية وغيرها، ويشارك في العمل

،هشام ماجد شيكو، مي كساب، أحمد فتحي، محمد ثروت

سامي مغاوري، محمد سلام، عارفة عبدالرسول، ميرنا جميل

دعاء مصطفى رجب، سعد المختار، بيومي فؤاد، محمد أوتاكا

ياسر الطوبجي. وتأليف احمد سعد والي، إبراهيم صابر، ومحمد صلاح خطاب، وإخراج معتز التوني "

