لبنان يكتشف وجود الغاز الطبيعي في المياه الإقليمية

أعلن ريمون غجر وزير الطاقة والمياه اللبناني ، اليوم الإثنين ، أن النتائج الأولية لحفر أول بئر استكشافية للنفط في المياه الإقليمية اللبنانية أثبتت وجود غاز، موضحا أنه لم يتم العثور على مكمن للغاز، أي "مكمن تجاري".





وأطلق لبنان رسمياً في نهاية فبراير الماضي، أعمال الحفر في البلوك رقم 4 قبالة الشاطئ اللبناني على عمق 1500 متر، ومن المفترض، أن يصدر التقرير النهائي المفصل من قبل شركة "توتال" خلال شهرين.





ووقعت الحكومة اللبنانية العام 2018 للمرة الأولى عقوداً مع ثلاث شركات دولية هي "توتال" و"إيني" الايطالية و"نوفاتيك" الروسية للتنقيب عن النفط والغاز في الرقعتين الرقم 4 و9.





وتضم الرقعة الرقم 9 جزءاً متنازعاً عليه مع اسرائيل، لن تشمله أعمال التنقيب.





ويفترض وفق مسؤولين لبنانيين أن تبدأ العام الحالي أعمال الحفر في هذه الرقعة.





ويأمل المسؤولون أن يكون التنقيب مقدمة لإنقاذ البلاد التي تواجه أزمة اقتصادية تعد الأسوأ في تاريخها الحديث.





وأوضح غجر أن "المعطيات والبيانات الجيولوجية والبرتوفيزيائية التي تم الحصول عليها من البئر رقم 4، تعد ثروة من المعلومات التي ستساهم في تعزيز فرص وحصول استكشاف تجاري" في المواقع الأخرى وتحديداً البقعة رقم 9.





وأطلق لبنان العام 2019 دورة التراخيص الثانية في خمسة بلوكات أخرى على أن يكون الموعد النهائي لتقديم الطلبات في يونيو المقبل.