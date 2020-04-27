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هل يجوز إخراج زكاة عن المتوفى؟.. داعية إسلامي يجيب

الإثنين 27/أبريل/2020 - 05:25 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
كشف الشيخ فتحي الحلواني، أسباب عدم تخطي أسماء الله الحسنى 99 اسما.

وقال الحلواني خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نور النبي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، إن أسماء الحسني تشمل 99 اسما وهي كافة الأسماء التي وردت في القرآن الكريم لافتًا إلى أن المفسرون أجمعوا أن أسماء الله الحسنى 99 اسما ومن أحصاها دخل الجنة.

وحول جواز إخراج الزكاة للمتوفى حال عدم قيامه بإخراجها في حياته قال: "هذا حق الله ويجب أن يوفى فنعم الأبناء لو أدوا الحق وأخرجوا الزكاة له.


وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الاثنين، عن خروج 60 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1236 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1602 حالة، من ضمنهم الـ 1236 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 248 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 20 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر مستشار الوزيرة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاثنين، هو 4782 حالة من ضمنهم 1236 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و337 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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