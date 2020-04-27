رد ناري من حواس على المفتي الأسبق: ما ردده "مستر جمعة" تخاريف وخزعبلات

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قال الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق ردًا على بيان الدكتور علي جمعة الأخير، الذي طالبه فيه بالتواصل معه ورؤية البرنامج قبل إصدار الأحكام، قائلًا، لم أصدر بياني السابق إلا بعدما شاهدت الحلقة من بدايتها لنهايتها والذي هالني ماشاهدته فيها من خرافات وخزعبلات لاعلاقة لها بالعلم بناها الشيخ كما قال على روايات وأقاويل وهو ما نتعجب من صدوره من شيخ فاضل، وكان من الصعب أن أحادثه أو اتصل به بعدما شاهدت من معلومات مغلوطة في الحلقة وتخاريف، وقمت بالرد لكوني عالم متخصص في عصر بناة الأهرامات.



يذكر أن الدكتور علي جمعة المفتي الأسبق للجمهورية، قد ظهر في حلقة تلفزيونية وصرح خلالها أن أوزوريس هو سيدنا إدريس عليه السلام، وأن وجه أبو الهول هو وجه سيدنا إدريس، وجملة من الأقوال التي نسبها للحضارة المصرية القديمة، والتي أثارت رد فعل منتقد بين جموع الأثريين.



وأضاف حواس، كان من باب أولى أن يحدثني الدكتور جمعة قبل أن يفتي في ما ليس به علم والإدعاء بمعلومات بعيدة كل البعد عن علم الآثار ويؤسفني القول أن ما قاله لا يطلق عليه سوى أنه خزعبلات.



وأكمل، القول بأني محتكر العلم مردود علية بأن عصر بناة الاهرامات هو تخصصي وأنا من ثلاث علماء فقط على دراية بتلك الحقبة وتفاصيلها التاريخية لذا فإن ردي جاء بالأدلة والبراهين التاريخية التي لا نقاش فيها مستندة على أدلة لغوية وأثرية.



واختتم حواس تصريحاته" "من أعجب ما قاله جمعة أني بعيد عن الساحة وتصريحي محاولة للعودة للأضواء ويبدو أن "مستر علي" لا يطالع وسائل الإعلام المحلية والعالمية التي تتسابق للانفراد باللقاءات معي حول إكتشافاتي الأثرية وإنجازاتي العلمية والوثائقيات التي أقدمها، والتي هي خير سفير لمصر في العالم وأدعو "مستر علي" ليشاهد البرامج العالمية التي أظهر بها بعد إلحاح من القائمين عليها".



يذكر أن الدكتور زاهي حواس كان قد أصدر بيان يرد فيه على الحلقة التي وصفها بأنها خزعبلات أثيرت عن الحضارة المصرية القديمة، وهو البيان الذي رد عليه الدكتور علي جمعة ببيان آخر وصف فيه الدكتور زاهي حواس بأنه يبحث عن الشهرة.