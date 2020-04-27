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موعد الحلقة الرابعة من مسلسل الاختيار والقنوات الناقلة له

الإثنين 27/أبريل/2020 - 05:42 م
الاختيار
الاختيار
ولاء عبد الناصر
انتهت أحداث الحلقة الثالثة بثأر البطل المنسي لإخواته الشهداء في رفح، والقبض على الإرهابى أبو عمر، واستشهد النقيب على، بينما الإرهابى هشام العشماوي سافر إلى سوريا لتدريب الجماعات الإرهابية على فن القتال من أجل الجهاد كما يدعون.


قصة الاختيار:

يتناول قصة حياة الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

أبطال مسلسل الاختيار:

مسلسل "الاختيار" يشارك في بطولته بجانب أمير كرارة كلا من أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي

ويشارك أيضاً مجموعة من النجوم كضيوف شرف فى أحداث مسلسل الاختيار، ‏الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد ‏إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، محمد رجب، صلاح ‏عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرون‎.

موعد الحلقة الرابعة من مسلسل الاختيار والقنوات الناقلة له:

وتعرض قناة ON مسلسل الاختيار فى الـ 9 مساء ، والإعادة فى الـ 2 بعد منتصف الليل علىON دراما.

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