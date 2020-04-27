شاهد.. بث مباشر لرابع حلقات برنامج "رامز مجنون رسمي"

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يقوم موقع "الفجر الفني" بتقدين خدمة البث المباشر لمشاهدة برنامج "رامز مجنون رسمي"، المذاع على قناة " mbc" في تمام الساعة ال6:30 مساء وذالك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



ويعتاد الجمهور مشاهدة فكرة رامز جلال الجديدة في شهر رمضان الكريم من كل عام،وتختلف فكرة برنامج"رامز مجنون رسمي" عن الأعوام السابقة حيث يقوم "جلال" بمواجهة ضحيته وجها لوجه بدون "ماسك".



يذكر أن رامز جلال قدم عدد من برامج المقالب الترفيهية في الأعوام السابقة وحققت نجاحا كبيرا وأبرز تلك البرامج "رامز عنخ آمون"، "رامز ثعلب الصحراء"، "رامز قلب الأسد".



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