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بيراميد يُصارع الأهلي على ضم نجم منتخب مصر الأوليمبي

الإثنين 27/أبريل/2020 - 05:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
استقر أسامة جلال نجم دفاع إنبي على الرحيل عن صفوف الفريق البترولي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وذلك بعد تلقيه الكثير من العروض القوية في الوقت الحالي.

وكشفت تقارير صحفية أن الأيام الماضية شهدت دخول مسئولي براميدز في مفاوضات قوية مع أسامة جلال من أجل الفوز بخدماته في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وذلك بالإضافة إلى رغبة الأهلي الشديدة في التعاقد معه.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن الأهلي دخل في صراع قوي مع بيراميدز من أجل الحصول على خدمات أسامة جلال في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وذلك بعد أن أعلنت إدارة النادي الأحمر رغبته الأكيدة فى الحصول على خدماته لتدعيم خط دفاعه.

وكشفت التقارير الصحفية أن أسامة جلال أبلغ مسئولي إنبي بالرحيل عن صفوف الفريق مع نهاية الموسم الحالي وأنه رفض كل محاولات الاستمرار مع إنبي وذلك في ظل سعيه إلى خوض تجربة احترافية جديدة.


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