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الغموض يسيطر على شخصية إنجي المقدم في "لعبة النسيان"

الإثنين 27/أبريل/2020 - 05:48 م
إنجي المقدم
إنجي المقدم
الفجر الفني

ساهمت الفنانة انجي المقدم من خلال شخصية الدكتورة بهيرة التي تجسدها في مسلسل "لعبة النسيان" ، في خلق جو من الغموض على احداث العمل منذ الحلقات الاولى ، حيث تواصل جلسات علاج "رقية" التي تلعب دورها الفنانة دينا الشربيني بشكل يومي .

 

وكانت الدكتورة بهيرة قد أخبرتها أنها كانت تتلقى عندها منذ 3 سنوات ، وأنها تعلم الكثير عنها أكثر من أي شخص آخر، في الوقت الذي تؤكد لعائلة الشيّال أنها اقتربت من جعلها تتذكر، فهل تعمل دكتورة بهيرة ، لحساب مصلحة رقية أم لعائلة الشيّال ، هذا ما سيكتشفه المشاهد خلال الحلقات المقبلة .

 

وفي سياق متصل تواصل إنجى حالياً تصوير المشاهد الاخيرة من المسلسل ، ويعد هذا العمل نقطة انطلاق جديدة للفنانة انجي المقدم في السباق الرمضاني ، بعد أن خطفت الاضواء في رمضان الماضي بشخصية صعيدية عبر مسلسل "ولد الغلابة" مع النجم احمد السقا .

 

وكانت إنجى المقدم قد تعاونت من قبل مع دينا الشربينى 3 مرات من خلال الجزء الثانى والثالث من مسلسل "حكايات بنات"، عام 2017، من إخراج مصطفى أبو سيف، ومسلسل طرف ثالث بطولة النجم أمير كرارة، عام 2012، إخراج محمد بكير.

 

يشار إلى أن مسلسل "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب ، وإخراج هانى خليفة ، وبطولة دينا الشربيني دينا الشربينى، وأحمد داود، انجى المقدم ، رجاء الجداوى، على قاسم، وتدور أحداثه حول امرأة  تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تماما عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها فى صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضى.

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