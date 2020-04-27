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أهلي جدة يقرر الاستفادة من قرار "فيفا" بشأن تمديد عقود اللاعبين

الإثنين 27/أبريل/2020 - 05:30 م
اهلي جدة
اهلي جدة
اتخذت إدارة نادي أهلي جدة السعودي، قرارا بتأجيل حسم تمديد عقود الثلاثي سلمان المؤشر، وياسر المسيليم، ومهند عسيري، والذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري.

ذكرت صحيفة الرياضية السعودية، أن إدارة أهلي جدة قررت الاستفادة من قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في مسألة تمديد عقود اللاعبين حتى النهاية الفعلية للموسم، الذي توقف بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكانت وزارة الرياضة السعودية، قررت تعليق كافة الأنشطة الرياضية، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا.

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رياضة اهلي جدة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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