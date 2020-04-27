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محافظ الغربية يزف خبرًا سارًا عن طبيب "طنطا" الموقوف عن العمل
الإثنين 27/أبريل/2020 - 05:32 م
نجلاء البسيوني
أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن الجيش الأبيض هو خط الدفاع الأول فى مواجهة "كورونا"، مؤكدا اعتزازه وتقديره الشديدين بدور الأطباء وهيئات التمريض بمختلف المستشفيات على مستوي محافظات الجمهورية، فى مواجهة أزمة انتشار الفيروس.
وقد قرر محافظ الغربية، رفع الإيقاف عن العمل الموقع علي الدكتور متولي أبو رية استشاري الجراحة العامة والمناظير بمستشفي المنشاوى العام بطنطا، وذلك تقديرًا للدور الفعال والجهود المبذولة من الأطقم الطبية بمستشفيات الغربية، بصفة عامة ومستشفي المنشاوي وإدارة العزل التابعة لها بالمدينة الجامعية بسبرباي، بشكل خاص، الأمر الذي أدي الي شفاء العديد من الحالات الإيجابية وتحول عدد كبير منها الي سلبية.
أوضح المحافظ، أن نتائج التحقيق قد أثبتت مخالفة الدكتور متولي أبو رية، للاجراءات الاحترازية الواردة من وزارة الصحة لمنع ومكافحة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مما استوجب إعطاء الفرصة لقيادة جديدة لإدارة المستشفى لتحقيق آداء أفضل والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضي وتطويرها في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.
وقد قرر محافظ الغربية، رفع الإيقاف عن العمل الموقع علي الدكتور متولي أبو رية استشاري الجراحة العامة والمناظير بمستشفي المنشاوى العام بطنطا، وذلك تقديرًا للدور الفعال والجهود المبذولة من الأطقم الطبية بمستشفيات الغربية، بصفة عامة ومستشفي المنشاوي وإدارة العزل التابعة لها بالمدينة الجامعية بسبرباي، بشكل خاص، الأمر الذي أدي الي شفاء العديد من الحالات الإيجابية وتحول عدد كبير منها الي سلبية.
أوضح المحافظ، أن نتائج التحقيق قد أثبتت مخالفة الدكتور متولي أبو رية، للاجراءات الاحترازية الواردة من وزارة الصحة لمنع ومكافحة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مما استوجب إعطاء الفرصة لقيادة جديدة لإدارة المستشفى لتحقيق آداء أفضل والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضي وتطويرها في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.
أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الاثنين، عن خروج 60 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1236 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1602 حالة، من ضمنهم الـ 1236 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 248 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 20 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر مستشار الوزيرة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاثنين، هو 4782 حالة من ضمنهم 1236 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 337 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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