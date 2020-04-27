إحلال شبكات كهرباء كفرالشيخ بتكلفة 19 مليون جنيه خلال أبريل

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الاثنين، إنجازات قطاع الكهرباء بمراكز ومدن وقري المحافظة، لتطوير ورفع كفاءة شبكات الجهد المتوسط، وتحسين مستوى الأداء؛ لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقًا لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار.





ويأتي ذلك لمواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة فى أنماط الاستهلاك، حيث أن التوسعات العمرانية وإنشاء المشروعات الخدمية الجديدة لابد ان تتوازي مع جميع المرافق والخدمات وبخاصة قطاع الكهرباء، ما استلزم تركيب مغذيات اضافية لتلبية احتياجات المواطن اليومية.

ولفت المحافظ، في بيان اليوم الاثنين، إلى إنجازات قطاع الكهرباء في شهر أبريل الجاري بمراكز وقري المحافظة.





وذكر أنه تم تنفيذ إحلال وتجديد وتوسعات شبكات الجهد المتوسط بقطاع الكهرباء وتدعيم القرى والمدن بالمحافظة بتكلفة مالية بلغت 19 مليون و93 ألف جنيه، تحت إشراف المهندسة غادة إسماعيل أبوكيلة، وكيل وزارة الكهرباء، والتي تضمنت "إحلال وتجديد شبكات الجهد المتوسط على مغذي فرش بركات وتفريغة سلامون وأبو شنب.





وأورد أنه تم إحلال مغذي السخاوي بعدد 22 برجا وعامودا و7000 كجم موصّلات ألومنيوم بمركز ومدينة سيدي سالم ليستفيد منها أهالي فرش بركات والسخاوي والقرى المحيطة بتكلفة مالية 612 ألف جنيه.

ونوه بإحلال وتجديد شبكة الجهد المتوسط وكابلات مغذى ريف الرياض وكابلات دخول لوحة توزيع الرياض وكابلات مغذى الوزارية 2 وكابلات مغذى الوزارية 3 بمركز ومدينة الرياض ليستفيد منها أهالى الرياض بتكلفة مالية مليون و384 ألف جنيه.





وأردف أنه تم إحلال مغذيات دخول 11 و16 وإحلال وتجديد مغذى 7،4،3،1 وإحلال كابلات مغذي المستشفى وإحلال كابلات مغذي مديرية الكهرباء بكمية 10380 مترا كابلات جهد متوسط وباقي 10760 مترا كابلات من العملية بمركز ومدينة كفرالشيخ ليستفيد منها أهالي مدينة كفرالشيخ بتكلفة مالية 16 مليون و557 ألف جنيه.





واستكمل أنه تم إحلال وتجديد شبكة الجهد المتوسط على مغذى العرب بعدد 28 عمودا وبرجا بمركز ومدينة مطوبس ليستفيد منها أهالي القرى بتكلفة مالية 540 ألف جنيه، ليبلغ اجمالي تكلفة إحلال وتجديد وتوسعات شبكات الجهد المتوسط 19 مليونا و93 ألف جنيه، ما سيساهم في تحسين كافة الخدمات المقدمة للمواطنين.