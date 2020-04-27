Advertisements

الولايات المتحدة تفرض قيودا جديدة على الصادرات إلى الصين

الإثنين 27/أبريل/2020 - 05:38 م
بوابة الفجر
كشفت الولايات المتحدة يوم الاثنين عن تغييرات في قواعد التصدير تفرض قيودا جديدة على صادرات إلى الصين، بما في ذلك مكونات الطائرات ومواد كثيرة مرتبطة بأشباه الموصلات.

وستلزم القواعد الجديدة الشركات الأمريكية بالحصول على تراخيص لبيع مواد معينة إلى كيانات عسكرية حتى لو كانت للاستخدام المدني، وتلغي استثناء يسمح بتصدير بعض منتجات التكنولوجيا الأمريكية بدون رخصة إذا كانت لكيان غير عسكري واستخدام غير عسكري.

وتجبر القواعد الجديدة أيضا الشركات الأجنبية التي تشحن بضائع معينة إلى الصين بطلب موافقة ليس فقط من حكوماتها بل أيضا من الولايات المتحدة.

ويأتي هذا الاجراء بينما تتدهور العلاقات بين الولايات المتحدة والصين وسط تفشي فيروس كورونا المستجد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الواردات الصينية البضائع العسكرية البضائع الصينية

أخبار تهمك

لأول مرة.. تعرف على ما قاله الشهيد المنسي عن عشماوي (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تجديد حبس سما المصري 15 يوما

منذ حوالي 21 ساعة

أول تعليق من"النقد الدولي" على طلب مصر لمساعدات لمواجهة كورونا

منذ حوالي 23 ساعة

بيراميد يُصارع الأهلي على ضم نجم منتخب مصر الأوليمبي

منذ أقل من نصف ساعة

طبيب يكشف مفاجأة عن نوع فيروس كورونا الموجود في مصر

منذ حوالي 14 ساعة

اليابان تعتمد علاجًا جديدًا لفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

الصحة: تسجيل 248 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و20 وفاة

منذ ساعة

تعرف على ضحية "رامز مجنون رسمي" على MBC مصر.. الليلة

منذ ساعتين و 14 دقيقة

يوم فارق.. اللجنة العلمية لمكافحة كورونا تكشف مفاجأة عن الثلاثاء المقبل

منذ يوم

قرار عاجل من قطونيل بخصوص إعلان "ابن الجيران"

منذ يوم

أول رد من طبيب طنطا المقال بسبب الرقص مع متعافين من كورونا

منذ يوم

رامز مجنون رسمي حـ3 | ضيف الحلقة الثالثة لبرنامج رامز مجنون رسمي 2020

منذ يوم

بيان ناري من المفتي السابق ردًا على زاهي حواس

منذ ساعتين و 52 دقيقة

مجلس الوزراء يكشف موعد تغيير إجراءات الحظر

منذ حوالي 10 ساعات

"قريبا".. الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين

منذ حوالي 20 ساعة

إنذار عاجل لأشرف زكي بشطب محمد رمضان من نقابة الممثلين بعد "واقعة الباسبور"

منذ يوم

موضوعات متعلقة

عاجل.. الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على 5 كيانات و 8 أشخاص

خبراء: 5 خيارات أمام الصين في حربها التجارية مع ترامب

كندا تعتقل المديرة المالية لـ"هواوي" بسبب العقوبات على إيران

الصين: العقوبات الأحادية ستؤثر على العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة

الولايات المتحدة: لن نفرض عقوبات علي بريطانيا بسب"هواوي"

مسؤول أمريكي: الشركات الأمريكية قد تحصل على موافقة لإعادة تشغيل مبيعات "هواوي"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:58 م

الصحة: تسجيل 248 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و20 وفاة

مجلس الوزراء يكشف موعد تغيير إجراءات الحظر

08:23 ص

اليابان تعتمد علاجًا جديدًا لفيروس كورونا

02:42 م

لأول مرة.. تعرف على ما قاله الشهيد المنسي عن عشماوي (فيديو)

09:24 ص

بيان ناري من المفتي السابق ردًا على زاهي حواس

03:06 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة