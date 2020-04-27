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ماذا فعلت نقابة التمريض بعد وفاة أول ممرض بفيروس كورونا

الإثنين 27/أبريل/2020 - 05:41 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
توفى اليوم الاثنين، الممرض محمد المحسناوى، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا فى مستشفى النجيلة بمحافظة مرسى مطروح، وهو يؤدى واجبه الوطني فى خدمة المصابين بفيروس كوفيد 19، ضمن صفوف جيش مصر الأبيض.

على الفور كلفت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، لجنة من أعضاء مجلس النقابة العامة بالتواصل مع أهل الممرض الشهيد لتقديم كافة سبل الدعم لأسرته مع تقديم دعم مالى 20 ألف جنية لذويه علي أن يكون هناك متابعة مستمرة مع الأهل كنوع من الدعم النفسى للأسرة.

ونعت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، الممرض الذي توفاه الله اليوم، وقالت في بيان، إن التمريض المصرى لازال يؤدى عمله بشرف فى المستشفيات سواء كانت عزل أو تقدم خدمة صحية للمريض بشكل عام، مضيفة أن التمريض المصرى على أعلى مستوى من الكفاءة ويؤدى 73 % من الخدمات الطبية للمرضى بالمستشفيات بمعني أنه يمثل العمود الفقري للمنظومة الصحية إلى جانب باقي عناصر الفريق الطبى.

وفي سياق اخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الاثنين، عن خروج 60 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1236 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1602 حالة، من ضمنهم الـ 1236 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 248 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 20 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاثنين، هو 4782 حالة من ضمنهم 1236 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و337 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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